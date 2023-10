Mizerný první poločas odehráli fotbalisté Tuchlovic na půdě Tochovic, dostali v něm čtyři góly a zaslouženě padli 2:4. Přišli tak o druhé místo v tabulce krajského přeboru.

Tuchlovický František Sedláček (v bílém) dal v Tochovicích gól, ale na body to nestačilo. | Foto: Bohumil Kučera

Na Příbramsku za bývalou demarkační linií (Milín, Tochovice) se Tuchlovicím nedaří. V Tochovicích nezachytili domácí nápor v první půli v rozmezí 27 minut čtyřikrát inkasovali. Přitom v deseti předchozích zápasech dostali jen 6 gólů!).

Všechny branky dostali hosté z předbrankového prostoru, kde domácí byli důraznější a trestali chyby.

Nicméně i Tuchlovice uměly zahrozit. Ve 24. minutě snižoval na 2:1 Sedláček po akci Bureše. Pak sice domácí dali na 3:1, ale chleba se lámal vzápětí, když hlavičku Krause skvěle chytil domácí brankář a vzápětí domácí uskočili na 4:1.

Tím bylo prakticky hotovo. "Do druhé části jsme prostřídali, a domácí se zatáhli. My převzali otěže zápasu, ale byl to platonický tlak a vytěžili jsme z něj jen gól na 2:4 Krausem. Domácí hráli dobře, chytře zezadu a na brejky. Zaslouženě vyhráli. My holt musíme potrénovat a zaměřit se na další zápasy," nabídl svůj tradiční recept po porážce trenér Tuchlovic Miroslav Supáček.

SK Tochovice - AFK Tuchlovice 4:2 (4:1). Branky: 9. a 36. Čížek, 20. Janů, 28. Matoušek - 25. Sedláček, 63. Kraus. Rozhodčí: Nehasil. Diváků: 80.