Navíc výhra oslazená hattrickem. Víc sladší být nemůže, že?

To určitě ne. V kraji se jedná o můj první hattrick. Jsem za něj rád. Padalo mi to tam. Kluci mi skvěle nahráli, takže fakt super.

Je o to důležitější, že jste ho dal proti Spartaku, se kterým se nyní pohybujete ve spodních patrech tabulky?

Ani bych nehrál na to, jestli je hattrick důležitý. Hrajeme jako tým, ne jako jednotlivci. Na hřišti je nás jedenáct a jdeme si za tím všichni. Důležitější je výhra.

Co říkal pokladník na hattrick?

Už jak jsem se radoval, tak ke mně přiběhl a říkal, že to budu mít drahé. Takže něco zaplatím (směje se).

Už při rozběhání bylo z vašeho tábora hodně slyšet, že máte Spartaku co vracet. Odplata byla tedy dokonalá?

Je to super odplata. Když jsme hráli u nich na jaře, tak jsme tam dostali 1:5, takže jsme jim měli co vracet, což se povedlo i s tou třešničkou na dortu.

Doksy přichystaly Spartaku vendetu. Doma mu vrátily čtyřgólovou porážku

Rozdíl je o čtyři góly. Pomsta je tak podobná. Jsou už účty srovnané?

Takhle bych to nebral. Pro nás byla důležitá výhra a ta se povedla. Máme další tři body, což je klíčové.

Spartak dorazil i se Slepičkou. Dávali jste si za cíl ho vynulovat?

Připravovali jsme se na něj v kabině. Co jsme koukali, tak tři zápasy nehrál a přijel sem, protože jim taky teče do bot. Připravili jsme se něj tak, že jeden hráč od nás bude na něj hrát osobku, což se povedlo.

Co vám ukázalo deset odehraných kol v krajském přeboru?

Mysleli jsme, že to bude větší rozdíl, co se týče herní stránky, ale vždy jsme hráli vyrovnaný zápas, akorát jsme nedávali góly, což bylo alfa omega, protože nám pokaždé chyběly. Zatím jsme nepotkali tým, který by nás vyloženě přehrál a řekli si, že hrál fakt dobře a my byli nuloví. Dá se hrát s každým. Je to jenom o nás, jak se k tomu postavíme a budeme k tomu přistupovat.

Máte za se bou deset kol. Adaptační období na vyšší soutěž už máte za sebou?

Všichni jsme už trošku otrkali. Samozřejmě je hra rychlejší a oproti I. A třídě je to skok. Okoukání tam trošku je a myslím, že kluci se s tím sžili suprově a už je nemůže nic překvapit.

Jaké se změnily cíle Doks?

Před sezonou jsme si nastavili, že do krajského přeboru jdeme s tím si ho zkusit. Buď se povede, nebo ne. Teď, když vidíme, jak můžeme hrát s každým, tak se chceme zachránit, což je pro nás nejdůležitější.