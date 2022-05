A skutečně, jeho tým se posílil několika borci z A týmu hrajícího ČFL, přesto se o tři body strachoval až do konce. Vítězný gól na 2:1 dal až mladík Balej, který vtrhl do vápna, zavřel oči a prostřelil všechno co mu stálo v cestě.

Domácí sice měli posily z áčka (Petrovič, Hájek, Contreras, Fotr), ale řešili i velké problémy. Vypadli jim oba zkušení stopeři Motlík s Vidunou a po půlhodině se zranil veterán Marek. „Na stopera tak musel mladý Dědeček, který je po dlouhém zranění, a další mladík Bříza. Místo vysokých urostlých chlapů jsme tam rázem měli mladou dvojku,“ vyprávěl Kukelka.

Nicméně kluci zápas zvládli, byť šancí bylo hodně na obou stranách. Jako první se trefil Hájek paradoxně poté, co ho rozzlobil rozhodčí Špicl. Nepískl na něj penaltu, za protesty mu dal žlutou, ale zdravě naštvaný Hájek vzápětí pěknou patičkou otevřel skóre.

Nicméně Braškov hrál také dobře, třeba Korpa šel sám na bránu, a po hodině hry se dočkal i gólu od hlavního šutéra Brodského, který z kroku parádně o břevno nedal Petrovičovi naději. „Domácí to asi trochu vyplašilo, protože pak jsme měli dobré pasáže a říkali jsme si, že můžeme i vyhrát,“ říkal jede z koučů Braškova Dan Míčka.

Ale domácí podržel Petrovič a pak sami udeřili zmíněným Balejem. Na jeho gól už hosté odpověď nenašli. „Paradoxně jsme dostali gól ve chvíli, kdy jsme měli navrch, což je škoda. Vyslechli jsme si pochvalu od domácích, bohužel body se za ni nedávají,“ hořce se pousmál Dan Míčka, jehož tým prohrál po osmi zápasech!

„Těší nás výkon, klukům jsme za něj poděkovali. Musím říci, že utkání s Kladnem bylo jednou tak pomalejší, Hostouň hrála fakt rychle. Takže když už prohrát, tak takhle, se ctí,“ dodal Dan Míčka.

Karel Kukelka je rád, že zelenobílí zase vyhrávají a drží se čela tabulky. „Bylo to drama, strachovali jsme se o výsledek až do konce. Aspoň ještě trochu potrápíme vedoucí duo,“ usmál se Kukelka.

Hostouň B – Braškov 2:1 (1:0). Branky: 40. Hájek, 75. Balej – 60. Brodský. Rozhodčí: Špicl. Diváků: 60.

