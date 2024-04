Osobností Deníku by se smečenský Karel Kratina mohl stát už jen proto, že má šest dětí.…

Překvapily sestavy, zejména ta kladenská. Poprvé na jaře v ní nebyl ani jeden hráč A mužstva, hrálo čistokrevné béčko. A výborně. Na druhé straně trenér Radim Vavroch postavil do pole dva kluky, kteří hráli páteční duel áček. Na Ukrajinci Vovkovi bylo vidět, že toho má dost, ale Novotný byl nejnebezpečnějším borcem Slaňáků. A dal i jediný gól.

Ale od začátku… Kladno mělo do půlky náskok 2:0, když nejprve křídelní akci dostalo na volného Nováka a ten z deseti metrů nezaváhal. Před poločasem pak přízemní přetažený centr trefil dokonale Truhlář. „Co jsme měli, to jsme proměnili. Dařila se nám kombinace, hráli jsme rychle dopředu, přesně to jsme po klukách chtěli,“ těšilo trenéra Kladna B Tomáše Abrhama.

Zápletka přišla po změně stran, přesně po hodině hry. To se po rohu procpal k míči důrazný Novotný a doslova ho donesl do Cimrmanovy brány – 1:2.

Zase remíza. Slaný přibrzdilo kladenskou stíhací jízdu

Slaňáci ožili, ale už po pěti minutách je zchladil zase Filip Novák. Po přetaženém rohu si naběhl na zadní tyč a nádherným volejem zvýšil na 1:3. Podíl měl i na další trefě, která zápas uzavřela, když jeho střelu vyrazil gólman Junek jen k Pechrovi a nejzkušenější Kladeňák merunu dokopl do sítě.

„Byli jsme lepší celý zápas, asi bylo dobře i to, že hrálo čisté béčko. Definitivně nás uklidnil krásný Filipův gól a máme zlaté tři body,“ radoval se Tomáš Abrham.

Domácí Radim Vavroch uznal, že Kladno bylo lepší, i když o tři góly prý ne. „Z pěti střel dali tři góly, ale vyhráli zaslouženě. My bojujeme s nedostatkem materiálu, je nás málo. Jsem rád, že to byl férový zápas,“ hodnotil.

Slaný B – Kladno B 1:4 (0:2). Branky: 59. Novotný - 19. a 64. Novák, 43. Truhlář, 80. Pechr. Rozhodčí: Haleš.

Slaný B: Junek – Vovk (59. Balla), Németh, Krym, Volgner – Kejkrt (65. Král), Mareš, Zelenka, Kopřiva, Říčka – Novotný.

Kladno B: Cimrman – Kácl, Abrham, Janda, Veiner (79. Čermák) – Truhlář, Novák, Klvaň, Bokša, Čapek (54. Pechr) – Duda (68. Jančí).