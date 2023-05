Doteď hrály Doksy v jarní části fotbalového krajského přeboru výborně, ale na půdě posledního celku tabulky se jim zápas absolutně nepovedl. Spartak Příbram jim nastřílel tři branky a oživil svoje naděje na záchranu.

SK Doksy - SK SPARTAK Příbram 3:1 (1:0), 1A, 25. 9. 2021 | Foto: Bohumil Kučera

Po skvělém zápase s Mnichovým Hradištěm tentokrát Doksy zklamaly, byl to úplně odlišný pól. Na půdě týmu, s nímž loni bojovaly o postup z I. A třídy (tehdy byl lepší sok, ale postupovaly oba týmy), neměli hosté naději, Spartak byl jednoduše ve všem lepší.

„Dnes to ani nemá cenu komentovat. Úroveň naší hry by stačila maximálně na spodek B třídy, bylo to něco strašidelného. Jednoznačně nejhorší výkon v sezoně,“ krátce komentoval rozmrzelý trenér Doks Martin Škvára.

Spartak Příbram – Doksy 3:0 (1:0). Branky: 35. Jeník, 73. Spousta, 85. Voříšek (PK). Rozhodčí: M. Kubečka. Diváků: 100.