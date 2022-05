Posledních osm porážek přineslo Lhotě skóre 4:27, a tak nálada v klubu není logicky dobrá. Navíc trenér Tomáš Vincenc musel postavit do základu čtyři dorostence, kteří už v nohách svůj zápas měli. Přesto si vedli dobře a Jáchym Štoncner dokonce ve druhé půli po sólu pěkně skóroval na 0:2. Už v první půlce totiž otevřel skóre R. Procházka po centru Maříka.

Po Štoncnerově zásahu to vypadalo, že si Lhota odveze tři body, ale domácí zabojovali. Hosté jim pomohli, když si po rohu neobsadili Obermajera a ten na zadní tyči snížil. Gól dostal Brod do laufu a velmi rychle bylo vyrovnáno, když Sedláček fauloval na hranici vápna Exnera a rozhodčí nařídil penaltu – Šťastný 2:2.

Zlatý bod Tuchlovic, v Nespekách prohrávaly už o dva góly

Tomáše Vincence ztráta trochu mrzela. „Remízu je asi spravedlivá, ale vedli jsme a první branku jsme soupeři darovali a tím ho dostali zpátky do sedla. Ale celkově kluky musím pochválit. Ve vedru to odmakali, i když jsme neměli skoro nikoho na střídání. Kdyby ano, tak podle mne vyhrajeme,“ mínil kouč Lhoty, jehož tým už svůj sestupový osud zná, ale o body se bude prát až do konce a s čistou hlavu a volnýma rukama i nohama.

„Do druhé půle jsme udělali dvě změny a dominovali. Byli jsme pořád na balonu, bohužel z brejku jsme inkasovali druhý gól. Po rohu se nám zanedlouho podařilo snížit a mě se podařilo proměnit penaltu. Byli jsme na koni, velkou šanci měl Exner, ale slabší pravou nohou trefil gólmana. Po průběhu hry je to asi zasloužená remíza, pro nás ale ztráta,“ přiznal hrající kouč Brodu David Šťastný.

Český Brod B – Lhota 2:2 (0:1). Branky: 74. Obermajer, 76. Šťastný z PK – 42. Procházka, 63. Štoncner.