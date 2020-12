Deník položil zástupcům klubů několik otázek, jako další odpověděl předseda SK Velké Přítočno Jaroslav Hráský.

Co říkáte na to, že krajské soutěže se mají znovu rozjet už o víkendu 27. a 28. února?

Podle mě to šťastné řešení není. Po nucené podzimní pauze, kdy byly zakázány i tréninky, je takto stanovený začátek soutěží příliš brzký. Navíc není dostatek kvalitních hřišť s umělým povrchem, takže mám myslím i oprávněné obavy, zda vůbec bude kde zápasy sehrát. Na přírodním trávníku to rozhodně ještě nepůjde. A rozjedou-li se dříve i okresní soutěže, jak bylo ze strany OFS avizováno, pak je podle mě úplně neřešitelné.

Je lépe, že se začne o měsíc později než ČFL a divize a využijí se vložené středy v květnu a červnu?

Ano, rozhodně bych tuto variantu uvítal více. Bylo by více času na přípravu a zápasy by se hrály již relativně v teple a na kvalitních přírodních trávnících, což by podle mě přispělo i k výrazné eliminaci rizika zranění „netrénovaných“ hráčů na umělém povrchu.

Už máte nějaký plán přípravy? Pracujete i na posilách, přestavíte nějaké?

Plán přípravy už samozřejmě máme. Je ale otázka, a to dost zásadní, zda momentální uvolnění proticovidových opatření v předvánočním čase nepovede opět ke zhoršení epidemické situaci a tím logicky i k dalším restrikcím, kterými bude amatérský sport opět upozaděn. Osobně jsem přesvědčen, že něco takového velmi pravděpodobně nastane a pak veškeré plány přípravy budou opět pouze nerealizovatelnou teorií. Co se týče posil, tak nějakého hotového rozdílového hráče bychom mezi námi rádi uvítali, ale přesto i nadále sázíme na naše vlastní hráče, kteří za náš klub hrají srdcem a mají k němu tedy už i nějakou citovou vazbu. Cestou pořizování posil za každou cenu tedy nejdeme.

Některé starší hráče by mohla už druhá dlouhá pauza nahlodat a budou uvažovat o konci kariéry. Nehlásil vám někdo něco takového?

To si nemyslím. Možná bude opětovný restart zvýšené fyzické námahy trochu bolet, a ty starší hráče samozřejmě i o trochu víc, než ty mladší, ale jak jsem už uvedl, fotbal u nás hrajeme srdcem a proto pokud to zdraví dovolí, pak věřím, že nikdo z našeho A i B kádru nic takového hlásit nebude.

Těšíte se na restart fotbalových soutěží?

Určitě! Jen mám trochu obavy z těch zamýšlených „zimních“ startů soutěží…