Na třetí pokus se ve čtvrtek fotbalisté Podlesí dočkali v I. A třídě vítězství, naopak jejich soupeř ze Slaného čeká dál. Výsledek 6:2 zní jednoznačně, ale hosté si vyčítali, že svou slušnou hru nevyužili k lepšímu výsledku. Jediný bod mají za předešlou remízu 0:0 s Jinočany.

Slaný B (v oranžovém) nečekaně v boji o záchranu ztratilo body na půdě už jistého sestupujícího Králova Dvora B. | Foto: Vladislav Lukáš

"S Jinočany to mohlo skončit v neděli 4:4, ale gól nebylo schopné dát žádné mužstvo. My i soupeř jsme trefovali břevna a tyčky, ale gólmany nikdo nepřekonal," kroutil hlavou trenér Slaného Radim Vavroch.

Podlesí mělo po víkendu ještě větší problém. Po nečekané domácí prohře s Rakovníkem totiž selhalo v Unhošti proti béčku Kladna, kde ztratilo dvougólový náskok.

Po porážce 2:3 tak trenér Radek Polák sáhl k proslovu a změnám v sestavě. „Vysvětli jsem borcům, že nešlo o nic osobního, ale po těch porážkách, zejména té s Kladnem, jsem udělal dvě změny v kádru. Hráli hráči, kteří posledně nedostali důvěru. Sestavu jsem překopal a postavil lidi z lavičky, což přineslo potřebný efekt. Museli jsme si některé věci natvrdo vyříkat, protože jsem říkal hráčům, že nám začíná téct voda nosními dírkami a musíme zabrat,“ odůvodňoval Polák, proč nakonec postavil do základní sestavy Branžovského a Trefného. Jedna změna byla víceméně vynucena kvůli zranění Šlapáka z minulého týdne.

Stejně jako s Rakovníkem, tak i proti Slanému ale vstoupilo Podlesí do utkání hůř. Skóre zápasu otevřel hostující Řehák, nicméně hned vzápětí se o vyrovnání postaral Šrajn, tady pro změnu slánský Řehák minul odkop a měl tak skóre 1:1. Ve 25. minutě ukázal syn trenéra Martin Polák, že bude pro Podlesí velkou oporou a postaral se o obrat ve skóre.

Po změně stran však Slaný zabralo, dostalo Podlesí pod tlak a Marek pěkným lobem do šibenice korunoval snahu vyrovnáním. Jenže pak hosté začali vyrábět hrubky se zničující rychlostí. Nejdřív to byl brankář Junek, jenž špatným výhozem daroval třetí branku Buchovi. Pot ní přišly dvě penalty a ještě jeden gól navrch. Debakl!

"Ta hrubka gólmana tým položila, úplně jsme se sesypali. Je to škoda, protože až to bude při tomhle výsledku znít blbě, my byli sedmdesát minut lepší. Jenže jsme udělali obrovské chyby, to nemůžeme opakovat," mrzelo Radima Vavrocha.

Naopak Radek Polák si ulevil, první výhra z jeho týmu setřese deku. „Utkání se zlomilo až na konci, kdy nám soupeř vyloženě pomohl jeho chybami. Jak jsme dali na 3:2 a 4:2, tak bylo hotovo. Oni udělali trošku naivní chyb,“ mínil kouč Polák. „Kopali jsme dvě penalty, ale obě naprosto jasné. Vyplynuly z toho, že soupeři už docházely síly a ve vápně jsme byli ti, kteří dominovali,“ podotkl kouč Polák.

Podlesí – Slaný B 6:2 (2:1). Branky: 25. a 77. (p) Polák, 17. Šrajn, 67. Buch, 86. Branžovský (p), 88. Mezera – 15. Řehák, 51. Marek. Rozhodčí: Hamouz – Týče, Nerad. Diváci: 87.