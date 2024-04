Předseda Slavoje Petr Kovář vyzýval svoje hráče, aby přidali na bojovnosti a právě to na Dobré udělali. Do pěkných akcí se dostávali sporadicky, ale bojovali o každý míč a hlavně se mohli spolehnout na skvěle chytajícího Maria Kolumbiče. Ten zatím na jaře víc absentoval než chytal, ale teď se ukázalo, že pokud je plně koncentrovaný, může být pro tým obrovskou vzpruhou. Pochytal všechny šance domácí Čechie a její výsledkovou krizi tak jenom prodloužil. „Za mě to byl jeden z hlavních faktorů utkání spolu s naší poctivostí při bránění. Zapomenout ale nemohu ani na Ritchieho,“ usmíval se hrající trenér Slavoje Tomáš Abrham.

Na mysli měl Dominika Richtera, jehož Doberáci na podzim v rámci dobrých vztahů obou klubů pustili do Slavoje a on se jim „odměnil“ rozhodující brankou. Pomohl mu k ní zásadně právě Abrham, který získal míč na půlce, obešel několik protivníků a pak vyslal Richtera do sóla. Ten proti brankáři Švejdovi nezaváhal, a přestože běžela teprve 21. minuta, byl to nakonec zlatý gól.

„Příběh jako do knížky, to se píše samo,“ uculil se Abrham, jenž v trenérském souboji stál proti strýci Markovi a oplatil mu podzimní těsnou porážku.

Slušný výkon nestačil, hodně oslabené Tuchlovice zase nemají ani bod

Kožovce tak bude kralovat chvíli Slavoj, minimálně do chvíle, kdy se přihlásí třetí do party Braškov, ale nějaké ztráty hosté přece jen hlásili. Přišli o vyloučeného Houhu, jenž nepěkně trefil Ondráška, a také Davida Hrubého. I pro něho to byl speciální návrat do Dobrou, kde roky hrával, jenže si natáhl stehenní sval.

A ještě z trochu jiného soudku: dvojice Tomáš Abrham – Pavel Caizl se spolu s dalším ex-kladeňákem Markem Vašákem (aktuálně Kosoř) dostala do širší nominace české reprezentace sálového fotbalu-futsalu. Teď potřebují skloubit soustředění nároďáku s fotbalem na Slavoji, ve hře je totiž start na zářijovém mistrovství světa v Kolumbii, a to byl pro Kladeňáky byl skvělý zážitek.

Velká Dobrá - Slavoj Kladno 0:1 (0:1). Branka: 21. Richter. Rozhodčí: Hamouz. ČK: 63. Houha (S). Diváků: 200.