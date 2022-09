Trenér Doks Martin Škvára dal v Jinočanech hlavně v prvním poločase možnost širšímu kádru svého týmu, jemuž se nevydařil start do krajského přeboru. Možná i proto kouč některé opory šetřil, ale hráči, kteří nastoupili, nepodali špatný výkon. Bohužel, i když po pauze nastoupili borci základní sestavy jako Nesládek, Samek nebo Pešička, srážela tým špatná koncovka, která Doksy doprovází od začátku ročníku. Brankář Švarc inkasoval v Jinočanech jedinou branku, ale hosté žádnou nedali a z poháru vypadli.

To Hřebeč pohár umí a po výplachu s Povltavskou potřebovala dobrý zápas, aby zase šlapala. V Libčicích už to mužstvo zná a zase ho tam nečekalo nic snadného. Zvlášť když inkasovalo z prvního rohu od ex-velvarské opory Tenkla, a pak borci nedali čtyři velké šance. Přesto nakonec skórovali Jablonský, Faktor a Mentberger (18. - 32.) a vypadalo to na klidný průběh. Omyl!

Libišskou dohrávku plnou tutovek uhráli Slaňáci za bod

Paluka brzy korigoval a outsider celý druhý poločas vážně uvažoval o vyrovnání. Zejména v poslední desetiminutovce měl možnosti, ale výborně si vedl brankář Zajíček, který chytal podruhé po více než roční pauze. A když se hvězdný borec domácích Tenkl nechal vyloučit za řeči, už Hřebeč výhru uhájila.

„Po třetím gólu jsme si klasicky začali myslet, že se nemůže nic stát, což byla chyba. Druhou půli jsme pak přetrpěli a v závěru měli i trochu štěstí,“ přiznal manažer Hřebče Štěpán Sádecký, jehož tým čeká v sobotu očekávané derby v Tuchlovicích, kde na sebe narazí elitní celky krajského přeboru, z nichž domácí sází hlavně na borce odkojené kladenským fotbalem a hosté zase pražským. Už proto půjde o zajímavou konfrontaci, začíná se v 17 hodin. Jediná škoda je, že se nechali vyloučit elitní střelci obou mužstev Jaroš a Lukič, ti by byli ozdobou duelu.

Kanonýr Deníku: Sedm kulí Procházky, toho chce celé Kladensko