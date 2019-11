DOKSY - LIBUŠÍN 0:1

Okresní derby přineslo v sychravém počasí kopanou nevalné úrovně, povedené akce by se daly spočítat na prstech jedné ruky. Hostům scházeli Abrhám a útočník Křemen, Doksy by z chybějících hráčů postavily další jedenáctku, znatelná byla hlavně absence útočníků. Podle hodnocení přísnějších diváků to byla holomajzna, podle těch shovívavějších utkání vypadalo jako zápas starých pánů.

A právě nejstarší pán na hřišti rozhodl o výhře Libušína. Neobsazený 42-letý Kopřiva čtyři minuty po svém příchodu na plac zužitkoval zpětný centr Houhy a hlavičkou do protipohybu překonal Kieryka (77.). Doksy v první půli vůbec nevystřelily mezi tyče, brankář hostů v jediném vážnějším zákroku zachytil přízemní centr před dobíhajícím Zlatou, Kieryk na opačné straně zastavil dvě střely ze střední vzdálenosti.

Úvod druhé půle byl zajímavější, i Doksy párkrát trefily bránu. Nejvíc starostí přidělala Poráčaninovi Kedroňova střela k zadní tyči, po zpracování míče na prsa. Ve chvíli, kdy zápas zvolna směřoval k bezbrankové remíze, udeřili po dokeské chybě na polovině hřiště hosté. Domácí od té doby branku Libušína neohrozili, i přes vyloučení Müllera za protesty, naopak Kieryk po pěkné kombinaci hostů vytáhl máchnutím ruky zpod břevna ránu Kaválka.

„Ošklivý zápas, ale remízový, rozhodla naše zbytečná ztráta,“ mrzelo trenéra Doks Martina Škváru. „Měli jsme víc štěstíčka, možná lepší držení míče, ale na vlastní polovině. Nebylo to moc koukatelné,“ sportovně uznal jeho protějšek Martin Nový.

VESTEC - VELKÁ DOBRÁ 4:1

Dobrá bez čtyř hráčů základní sestavy odehrála u druhého Vestce, který doma ztratil jediný bodík, opticky vyrovnaný mač. Domácí však byli výrazně efektivnější, proměnili většinu svých příležitostí. V prvním poločase Vestec dvakrát využil rohový kop, první branku vstřelil po rozehrání nakrátko Michálek (25.). V největší možnosti hostů těsně promáchli tři dobíhající hráči Čechie po křídelní akci a stříleném centru Sekaniny, zákrok na unikajícího Mertlíka sudí neseznal jako penaltový. Těsně před půlí zvýšil hlavou Matysík.

Po návratu ze šaten stál na konci krásné kombinační akce na pár doteků ligový rekordman v počtu získaných titulů J. Novotný. Poslední branka Vestce padla po rychle vhozeném autu a přečíslení, trefil se podruhé (a podesáté v sezóně) Matysík (62.). Čestný úspěch hostů zařídil po faulu na Volmana proměněným pokutovým kopem Čampulka (80.).

„Klukům nemůžu říct křivé slovo, v nekompletní sestavě jsme prohráli se ctí. Vestec má opravdu výborný tým,“ pochválil své hráče za výkon i přes výraznou prohru kouč Vlastimil Hrubý.

Aleš MORAVEC