Vítězství se nerodilo podle Bureše vůbec lehce. Tuchlovice, do jejich sestavy se vrátili marodi Fitko, Brnovják, po trestu Duchoň, a také hvězdný Folprecht, měly po celý zápas více ze hry a několikrát hosty vyšachovali, ale většinou z toho nic nebezpečného nebylo.

Po pěkné kombinaci ale Kraus vrátil pěkně balon od zadní tyčky na Bureše a ten přece jen otevřel skóre. "Tím se to mohlo zlomit, ale jak se říká: “Teď jen nedostat pět minut gól”, tak to se nám nepovedlo. Při rohu jsem neuhlídal Ondrouška a ten hned srovnal," sypal si popel na hlavu Tomáš Bureš.

Jeho tým ve druhé části dlouho marně dobýval průhonickou tvrz, ale se to v 80. minutě povedlo právě Burešovi. To obránce Nosek svedl z posledních sil těžký souboj na vápně a Bureš jeho práci gólově dokončil. Chvíli na to vletěl do vápně uzdravený Brnovják, trefil břevno a posila z Kladna Pihrt první brankou v novém dresu zadělal své peněžence na problémy, protože ho za první gól asi čeká platba do klubové kasy.

"Já osobně šel do druhé půle s tím, že tu svou chybu chci odčinit a nakonec se povedlo. Za góly musím poděkovat Vencovi Krausů a Nosimu, oba mi je vypracovali. Z mého pohledu sehrály Průhonice dobrý zápas a nějaké šance měly, ale my nechtěli připustit další ztrátu bodů na domácí půdě, tak jsme za tím společně šli až do konce," těšilo Tomáše Bureše.

Tuchlovice - Průhonice 3:1 (1:1). Branky: 39. a 80. Bureš, 83. Pihrt - 43. Ondroušek. Rozhodčí: Žáček. Diváků: 212.

Tuchlovice: Tůma - Pudil, Fitko, Duchoň, Nosek - Bureš, Pihrt (89. Hodan A) - Tóth (88. Ditrich), Folprecht, Kárník (59. Baratynskyy) - Kraus (82. Brnovják).