A aktuálně? Zatímco tabulkově se jeví mnohem lépe zatím čtvrtý Libušín, tak forma hovoří spíše pro Doksy. Mají sice o pět bodů méně (což je ve vyrovnané tabulce sedm příček rozdílu!), ale naposledy doma přehrály silný Vestec. Oni vůbec Dokesští hrají doma o mnoho lépe. Ze sedmi podzimních zápasů před svými fanoušky prohrály jen dvakrát, jednou po kolapsu se s Jílovištěm a jednou až na penalty s vedoucími Tochovicemi. To Libušín slavil naposledy 19. října výhru nad Klecany, pak dostal rychtu v Sedleci a doma sice uhrál bod s Nelahozevsí, ale výkon měl k optimu hodně daleko.

Oba celky spojuje zajímavost, v létě se posílily na úkor pomalu se rozpadajícího Družce. Do Doks se tam odsud vrátil bojovník Burant, do Libušína zase mistr přesných pasů Čurda.

Stoper hostů Jiří Veselý prošel ve fotbale hodně stadionů, ale v Doksech si zahraje poprvé v kariéře! A těší se. Třeba na Martina Škváru, trenéra Doks. Však jsou také oba podobně impulsivní. „S Martinem si často voláme, vyměňujeme si informace o jiných mužstvech, o fotbale si skvěle popovídáme. Jsme navíc podobné povahy,“ říká Jiří Veselý a nebojí se ani toho, že by si vjeli během derby do vlasů. „Jsme oba ráznější, vyloučit to nemohu. Ale věřím, že po zápase to vše necháme na hřišti,“ usmívá se stoper, podle něhož platí, co už bylo napsáno. „Formu mají lepší oni, doma hrají výborně, bodů v tabulce máme zase víc my. Derby tohle maže, ale jsem přesvědčen, že vyhrajeme my.“