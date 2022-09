Doksy mají dva skvělé zkušené gólmany Tesaře s Kierykem, ale teď jim přibyla i devatenáctiletá konkurence. Josef Švarc přišel z Motorletu, ale je to Družečák, takže to má na hřiště v Doksech coby kamenem dohodil. Při premiéře zachytal bravurně a i díky pomoci bojovných spoluhráčů vyčapal čisté konto. „Z trenérského pohledu to byl trochu risk, ale vyplatil se. Pepa zachytal opravdu výborně, byl jistý, nic z něj nepadalo,“ chválil mladíka, kterého původně lákal ex-reprezentant Jan Rajnoch k sobě do Jíloviště, trenér Martin Škvára.