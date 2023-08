Libor Tichý (trenér Sparta Kutná Hora) „Jasného favorita nemám. Vše bude záležet na aktuální sportovní formě jednotlivých týmů v průběhu sezony.“ „Týmovými ambicemi je umístění v horní polovině tabulky, nejlépe do čtvrtého místa, a prezentování se atraktivní ofenzivní hrou.“ „Proběhla klasická letní příprava, která byla za mě moc krátká. I přesto ale věříme, že jsme do nové sezony kvalitně připravení. S příchodem nových hráčů jsme také spokojení, nové tváře ihned skvěle zapadly do kabiny a věříme, že budou i oporami na hřišti.“

Erik Šlechta (trenér SK Tochovice)

„Mezi favority určitě musí patřit Milín. Myslím si, že nevyhrát kraj by pro ně byl neúspěch s podmínkami, které tam panují.“

„Naše ambice jsou rozhodně ty nejvyšší. Chceme hrát nahoře a poprat se o návrat do divize. To je náš cíl a vše ostatní bude neúspěch.“

„Příprava zatím probíhá dobře, ale vždycky se to vše vidí až v průběhu sezony. Jsem spokojený s tréninky a docházkou kluků. Makáme a snažíme se připravit na sezonu. Nějaké posily máme, ale nemáme úplně široký kádr. Jsem rád za každého, kdo přišel. Každý do týmu něco přinese a věřím, že nám to bude šlapat.“

Radek Vostárek (trenér SK Chlumec)

„Jako favority soutěže vidím Velim, Sokoleč a Milín.“

„Ambice SK Chlumec jsou skromné. Čeká nás nová soutěž a nová výzva. Půjdeme zápas od zápasu a uvidíme, na co to bude stačit.“

„S posílením kádru jsem spokojený. Přišli k nám Matěj Čonka a Honza Novák, po roce se nám vrátil k fotbalu Matěj Krejča a z Komárova k nám přišel gólman Pavel Šebek. Odchody byly minimální. S přípravou jsem zatím spokojený.“

Jiří Rychlík (trenér MFK Dobříš)

„Jako favority soutěže vidím Tochovice, Milín a Mnichovo Hradiště.“

„Byl bych rád, kdybychom se pohybovali v horní polovině tabulky.“

„S přípravou jsem spokojený. To, co jsme chtěli zvládnout, jsme zvládli. Jestli to je dobře, ukáže sezona. Do kádru se připojili čtyři dorostenci. Vidím v nich do budoucna přínos pro Dobříš.“

Karel Králíček (manažer týmu SK Posázavan Poříčí nad Sázavou)

„Jako favority tipuji Tuchlovice, Velim a Milín. Černým koněm může být Mnichovo Hradiště.“

„Naší ambicí je nemít starosti se záchranou a zapracovat do A týmu naše mladé hráče.“

„Přípravu jsme zahájili v polovině července a trénovali jsme třikrát týdně. Změny v týmu byly docela veliké. Odešli Martin Waltr, Vojtěch Balata, Lukáš Říha, Petr Havlíček, Jakub Greš a Dominik Rejhon. Naopak nás posílili Filip David, Filip Jeníček, Lukáš Kurz, Matěj Kovář, Vladislav Kuzhalev, Nathanian Fritz, Marek Slunéčko, Milan Matoušek a Václav Skiba.“

Miroslav Supáček (trenér AFK Tuchlovice)

„Favority jsou pro mě Velim, Poříčí, Libiš a Milín.“

„Naší ambicí je záchrana a pak se uvidí, kam se posuneme.“

„Účast na trénincích je dobrá, s posilami jsme spokojení.“

Martin Škvára (trenér SK Doksy)

„Favority budou Poříčany, Libiš a někdo z nováčků postupujících z A třídy.“

„Naší ambicí je hrát klidný střed okolo šestého až osmého místa.“

„S přípravou jsem spokojen moc, protože kluci chodí na tréninky ve velkém počtu a to až pětkrát týdně. Stejně tak výborně zapadly i posily.“

Miroslav Obdržal (předseda klubu TJ Ligmet Milín)

„Jako hlavní favority krajského přeboru vidím ještě nedávno divizní SK Tochovice a SK Sokoleč.“

„V Milíně se bude krajský přebor hrát po dlouhých 13 letech a pokud se nám budou vyhýbat absence, ať už z pracovních, či zdravotních důvodů, chtěli bychom se poprat o první šestku. Soutěž je pro nás velkou neznámou, ale těšíme se na okresní derby s Tochovicemi, Sedlčany a Dobříší.“

„Podařilo se nám získat mezi tři tyče bývalého brankáře AC Sparta Praha Marka Štěcha, který má zkušenosti i z anglických soutěží, a Pavla Hájka, který ještě v loňském roce působil v druholigové Příbrami. Poslední posilou je zkušený Václav Kadlec.“

Radim Truksa (trenér FC Velim)

„Ze soutěže postoupila první Hřebeč a třetí Nespeky, takže z mužstev, která se loni pohybovala v popředí tabulky, by to měla být Sokoleč, Tuchlovice nebo třeba Poříčany. Já si přeji, aby se co nejvíce nahoře v tabulce pohybovala také Velim.“

„Ambice máme stejné jako v loňské sezoně. Rádi bychom se pohybovali v popředí tabulky, což se nám v minulé sezoně úplně nedařilo.“

„Příprava probíhá klasicky v domácích podmínkách a doufám, že se naladíme na mistrovskou soutěž dobře a bude nám to fungovat. Zápasy se nám výsledkově povedly. Z mužstva odešli Jirka Petrů a Honza Jícha, kteří se přesunuli do Kácova. Bohužel se v posledním kole zranil Jan Kukal, který bude chybět minimálně půl roku. Po půlroce v zahraničí se vrátil Ondra Martikán, po zranění Václav Kopáček. Po roční pauze se do Velimi vrací Petr Šourek a s ním nás posílil i Daniel Nešpor.“

Vlastimil Zelenka (trenér TJ Tatran Sedlčany)

„Podle jmen v kádru by favoritem mohl být nováček z Milína.“

„Náš cíl je stejný jako v minulé sezoně – uhrát první pětku.“

„V přípravě se potýkáme s marodkou stejně jako v závěru minulého ročníku. Vzhledem k úzkému kádru je tedy ke spokojenosti daleko. Posily nemáme žádné.“

Rudolf Kahle (trenér brankářů Spartak Průhonice)

„Za favorita považuji určitě někoho z nováčků.“

„Nemáme zatím kádr kompletní, takže o ambicích nemá cenu mluvit. Maximálně tak o mých osobních a ty jsou neměnné – hrát fotbal, který pobaví nás i naše fanoušky, a samozřejmě vyhrávat.“

„Nejsem spokojený ani s jedním. Jediné, co mi udělalo radost, bylo, že se hráči poctivě připravovali i během pauzy, a pak mi udělal radost první poločas v poháru s Benešovem. Ten samozřejmě posiloval trochu v jiných vodách než my, ale kluci si dokázali, že můžou hrát s každým.“

Aleš Kohout (trenér Mnichovohradišťský SK)

„Favoritem soutěže bude asi Milín, který myslím, že bude chtít postoupit. Jinak myslím, že první polovina tabulky bude vyrovnaná. Milín by ale měl být favoritem na postup.“

„Po první sezoně v kraji jsme skončili osmí, byli jsme v horní polovině tabulky. Samozřejmě bych si přál, kdybychom byli do pátého místa. To je moje tajné přání. Uvidíme. Věřím, že nebudeme na horších místech.“

„Doufám, že přijde Jirka Šimek, který je u nás na přípravě. Posílili jsme také v brance. Příprava proběhla klasicky, v létě je to krátké. Doufám ale, že si kluci uvědomili, že některé věci se na hřišti musí dělat. Věřím, že nám to pomůže.“

Zdeněk Šmejkal (trenér SK Poříčany)

„Favorita je těžké říct, vůbec nevím, jak budou vypadat týmy, které sestoupily a postoupily do soutěže. Myslím, že soutěž bude velmi vyrovnaná. Kdybych měl říct nějaké týmy, tak Tuchlovice, Velim, Sokoleč a Poříčí budou podle mě hrát o vrchní příčky.“

„Ambice jsou takové, že chceme sebe a domácí fanoušky bavit fotbalem, aby se vraceli rádi. Určitě se chceme prát v horní polovině tabulky jako v loňském ročníku.“

„Až na nějaké omluvenky hráčů, kteří byli na dovolených, jsme spokojení. Výsledkově i herně se zatím daří. Doufám, že na to navážeme i v soutěži. Kádr zůstal tak nějak podobný až na odchod Skořepy, ale zase přišel Koutenský a Jarschel. Ještě bychom chtěli doplnit tým o jednoho hráče, ať máme kádr 16+2.“

Luboš Urban (trenér TJ Sokol Libiš)

„Favoritem bude Sokoleč a překvapit může Milín.“

„Naší ambicí je hrát střed tabulky, protože nám odešlo devět hráčů.“

„Máme za sebou pět týdnů přípravy a nejsem příliš spokojený, protože máme málo hráčů. Děláme všechno pro doplnění a zkvalitnění kádru.“

František Fafejta (předseda klubu Povltavská fotbalová akademie B)

„Za favority považuji Milín, Poříčí a Tuchlovice.“

„Naším cílem bude jednoznačně záchrana.“

„Příprava byla dost kvalitní, mužstvo jsme doplnili hlavně mladými hráči, takže budeme mít mladý a perspektivní tým.“

Jan Hlavatý (trenér SK Sokoleč)

„Naše cíle jsou stále stejné. Chceme hrát slušný fotbal, abychom bavili především naše fanoušky, kteří s námi jezdí v hojném počtu i ven. Chceme navázat na hodně úspěšnou minulou sezonu, rád bych zůstal v tabulce v TOP 5. To bych byl maximálně spokojený.“

„Příprava byla nějakým způsobem omezená. Někteří hráči ještě čerpali dovolenou, často někdo chyběl. Trénovali jsme ve dvanácti nebo třinácti lidech, až ke konci přípravného období se to srovnalo. Navíc nám vypadla generálka, takže jsme na poslední chvíli sháněli náhradního soupeře. Tři utkání jsme museli odehrát ve třinácti lidech. Měli jsme často problém si něco vyzkoušet. Až poslední zápas s Xaverovem jsme prostřídali a měli jsme nějaké možnosti.“