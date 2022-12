Kritizoval jsme rovněž úbytek delegátů, což navrhoval vedení FAČR…

Pokud mám být korektní, tak jestli jsem byl v té chvíli kritický k mým spolupracovníkům ve výkonném výboru SKFS, tak teď musím kvitovat, jak se k tomu postavili. Odsouhlasili, že střední Čechy si ze svého rozpočtu doplatí delegáty do padesáti procent zápasů. A tihle delegáti jsou i jakýmisi mentory mladých rozhodčích a věnují se jim i po zápasech. Z vedení konkrétně předseda Tomáš Neumann a Pavel Chlán, k nimž mířila moje kritika, udělali maximum pro to, aby vše fungovalo. Jsem rád, když je kritika konstruktivní a lidi nerozdělí. Stejně tak to bylo mezi mnou a disciplinární komisí, i tady jsme našli cestu, jak fotbal posouvat.

Je i ve středních Čechách málo rozhodčích a dá se s tím něco dělat?

Doba je zlá. Vše dospělo k tomu, že předseda Neumann musel před posledním kolem reagovat a vyhlásit nulovou toleranci agresivnímu chování. Právě tahle agresivita někdy připravuje fotbal o zejména mladé, nezkušené rozhodčí. Dnes už si nikdo neuvědomuje, že bez rozhodčích se fotbal sice původně hrál, ale brzy všichni pochopili, že při sporných momentech potřebují nějakého nezávislého člověka, který je rozsoudí. Ale přece to nemá být jejich nepřítel! Někdy to bohužel už před začátkem zápasu vypadá, že nepřítelem je.

A jaké jsou počty sudích, kde jsou největší problémy?

Na některých okresech je rozhodčích málo, to pořád opakujeme. Ale také opakujeme, že vše je o práci. U nás v Kladně s tím dlouhodobě něco děláme a rozhodčích máme před dvacet jenom v okrese. Speciální pochvalu zaslouží kluci v Příbrami. Jsou tam většinou od voleb úplně noví, ale dělají všechno pro fotbal. Za rok je tam o patnáct rozhodčích navíc! Každopádně naše řemeslo je řehole, to vám řekne každý. Ale my zkušení se snažíme mladším pomáhat, jak to jde. Klidně řeknu, že není týden, abych já sám nerozebíral u videa zápasy s mladíky. A to samé moji zkušení kolegové.

Jak je to s tresty pro rozhodčí, co se musí stát, aby dostali pokutu nebo stopku?

Jsou menší chyby, ale i ty zásadní. U fotbalu jsou to špatně odpískaný nebo neodpískaný pokutový kop, červená karta a chybné uznání branky. Takové chyby postihujeme, i když já sám příznivcem trestů nejsem. Protože uklidit rozhodčího po chybě je demotivující. Za mne je lepší – a téhle praxe se držíme – potrestat chybujícího rozhodčího zákazem odpískání zápasů dospělých, ale mládež může pískat dál. A důležité je hlavně komunikovat s ním o chybě, kterou udělal, aby ji neopakoval. Mám jedno heslo: když rozhodčí opakuje stejnou chybu záměrně, nemá u nás co dělat. A pokud ji opakuje, protože ji nepochopil, pak už nás nemá rovněž co dělat. Naštěstí takových je minimum, i když i my se po podzimu v kraji s některými rozloučíme. Jsou to solitéři, kteří naší cestou jít nechtějí.

A co ten konkrétní případ?

Přímo jméno neřeknu, ale se třemi zápasy jsem byl na podzim hodně nespokojen, a to mezi Kutnou Horou a Nespeky, mezi Tatranem Rakovník a Lubnou a mezi Spartakem Příbram a Sokoleč. Ve všech těchto zápasech bylo jedno mužstvo poškozeno rozhodčími a to mě mrzí. Ale zároveň mi vadí, když někdo veřejně napadne rozhodčího bez jakéhokoliv důkazu. Kvůli takovým případům jsem podal několik podnětů disciplinární komisi a budu v tom pokračovat. Našim rozhodčím na závěr sezony chci touto cestou poděkovat, někdy to skutečně nemají jednoduché. A jsem rád, že poprvé co pamatuji, tak něco dostanou, protože jim SKFS koupil teplákové soupravy. Je to ocenění za jejich práci.