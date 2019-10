LIBUŠÍN - SPARTAK PŘÍBRAM 3:1

Nejmladší mužstvo v přeboru, to je Spartak Příbram. Opory se po sestupu z kraje vydaly hlavně do konkurenčních Tochovic, a tak dostávají možnost talenti. A zkušenému týmu Libušína pořádně zatápěli. Už do poločasu měli tři velké šance, jenže brankář Poráčanin měl skvělou formu a nepustil nic. Hrozil rovněž Baník, ale jeho vedení by do pauzy zasloužené nebylo.

Po obrátce už se děly zajímavější věci. V 55. minutě pláchl příbramské obraně Abrham, Černý ho fauloval a dostal rovnou červenou kartu. Paradoxně však Spartak zahájil oslabení v pohodě a dokonce šel do vedení, když se v 69. minutě prosadil po úniku Matějka.

Libušín přesto nepanikařil, utahoval postupně šrouby a nakonec našel i správný šroubovák.

Nejdříve se po rohu vyšplhal nejvýš Portužák a přesnou hlavičkou vyrovnal (77.). Za tři minuty pronikl přes obranu Abrham a zavěsil k tyči podruhé. Nakonec vše pojistil hrdina sobotního odpoledne David Portužák, který po dalším rohu sledoval dobře míč, který Müller napálil do břevna. Doklepl ho do brány a Libušín mohl zahájit velké oslavy.

„Byl to zatím jednoznačně nejběhavější tým, na který jsme narazili. A měli i dobrý herní systém. Dělali nám starosti a hlavně do přestávky měli několik šancí. Postupně se však přece jen projevila naše větší zkušenost. Po gólu soupeře jsme nebláznili, využili jejich taktických chyb a otočili to. Jsme rádi,“ řekl stoper Jiří Veselý, jehož Libušín je v tabulce už třetí.