UNHOŠŤ – V. PŘÍTOČNO 1:0

Unhošť má v kádru pár rozhodčích a už to nedělá dobře, byť jsou to dobří fotbalisté a také chtějí kopat. Přítočenští však byli podráždění od začátku i proto, že pískali sudí z Kladenska v čele s Jaroslavem Říhou. Zápas tak skončil fraškou, v níž padly tři červené karty pro přítočenské Lukáše i Patrika Senkovy a Pavlíčka. Vše za hrubé urážky rozhodčích, byť první postižený L. Senko byl vyloučen už za ironické zatleskání sudímu a nadával až pak. K tomu přičtěte prokopnuté dveře naštvanými hosty i zásah policie. A vezměte pak na fotbal třeba děti…

Rozhodl Dan Asník v 84. minutě, kdy už byli hosté v devíti. Krásnou ranou z vápna.

A co na vše obě strany? Neshodly se v ničem…

Martin Šimáček (předseda TJ Unhošť): „Od začátku jsme měli víc míč i šance. Uzdravený Onu-Nsii dal tyčku, měli jsme závary, něco chytil pěkně hostující brankář. Hosté doplatili na zranění Holečka (vykloubené rameno) a hlavně na to, že byli od začátku podráždění, všechno komentovali. Mentálně ještě nejsou připravení na přechod z okresu do kraje a za červené karty si mohou sami. My nakonec přesilovku využili a věci po zápase (prokoplé dveře, policie) jsme vyřešili, komentovat je nebudu.“

Petr Fíman (trenér Velkého Přítočna): „Byla to veřejná poprava. Něco takového jsem zažil jen jednou při zápase Velká Dobrá – Hřebeč. Přitom nechápu proč, mohli jsme si to rozdat na férovku, máme patnáct bodů oba. O co komu jde?! I domácí fanoušci mi řekli, že se za svoje vedení v čele s panem Šimáčkem stydí. Rozhodčí Říha si nás excelentně připravil na „své“ Klobuky, nebudeme mít koho postavit. Je mi smutno a možná je dobře, že ke konci nedal Šiler svou šanci. Asi bychom přišli o další vyloučené.“