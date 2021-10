Nesmíme zapomínat ani na dalšího zástupce Kladenska v B třídě, i když béčko Velvar hraje skupinu B. Deklasovalo tam Lužec 10:0, přitom z áčka byli jen stoper Šustr a z širšího kádru Jan Kulhavý. Právě on dal nejvíc gólů – 4!

„Loděnice, ale nezastavujeme, máme zpoždění, vystoupíte si až v Klobukách!“ Na fotbalové Klobuky si vypůjčíme tuhle hlášku z Troškovy trilogie Slunce, seno, protože v B třídě gólem kanonýra Svobody (45.) vyloupily i Loděnice, což je tedy veliké překvápko. A to nemohl chytat Maur, jehož skvěle nahradil v bráně Jan Říčka, protože zejména do pauzy měli domácí řadu možností. Ani Herejt si na Říčku nepřišel, a že už dal gólů určitě stovky… Hostům pomohla hrubka Loděnických před jedinou brankou duelu a také červený faul domácího Majera (54.), pak už výhru ukopali.

Devět z deseti znalých lidí vám řekne, že Braškov má lepší tým než Velké Přítočno. Jenže fotbal se nečutá podle mouder odborníků a hosté v derby o Kožovu horu, jak ho hosté pěkně sami nazvali, vyhráli. Ex-braškovský Maňkoš brzy předvedl parádní rozhodující akci, po níž našel Holečka a někdejší talent Kladna s pomocí teče prostřelil Zlatu. Domácím tlak nebyl k ničemu. Jsou až moc zvyklí na góly kanonýra Jaroše, jenže ten už banány sází v tuchlovickém tričku. Brodský sice také umí skórovat, ale tři šance do půle zahodil…U Přítočna – letos fakt Velkého, stojí za zmínku Smrkovský v bráně a hlavně Pavel Jícha. Někdejší střelec po dlouhé absenci obětavě a nedoléčený naskočil na stoperu a hrál skvěle. Stejně jako celé Přítočno.

Ani béčko Slaného nemělo problém, přitom mířilo na horkou půdu do Švermova. Jenže ten vinou zranění a červených karet má tým v rozkladu. Aspoň se vrátil Kotouček a měl první šanci, ale nedal a pak už vládl favorit. Dvakrát se trefil osvědčený střelec Novotný, jednou mladý Marek.

Zářili nejen áčkaři Asukwo, Mejdr či Dostál (všichni po dvou gólech), ale i zkušený kapitán Marek či navrátilec do týmu Michalec. Lubné naopak hodně scházel zraněný hrající kouč Polák.

Nezaváhala ani Hostouň B, ta dokonce připravila soupeři už druhý letošní debakl. S Klobuky to bylo 13:2, teď s Lubnou 11:0. „Je znát pomoc kluků z áčka, Jsou mladí, dobří a nepřijdou z povinnosti, ale protože chtějí pomoci. Parta je teď v Hostouni skvělá,“ pochvaluje si vedoucí týmu Karel Kukelka.

Jak si vedly celky z Kladenska a Slánska v dalším kole I. B třídy? Lídři nezaváhali, překvapením je výhra Velkého Přítočna na Braškově as senzací klobucký lup v Loděnici. Zastavit jsme se museli i u velvarského béčka.

