Hosté už bez šance změnit třetí místo přijeli do Přítočna bez posil z áčka i některých opor rezervy a se sedmi dorostenci. Podle toho to vypadalo. Domácí byli jasně lepší a v první půli z mnoha šancí proměnili dvě Holeček a Andr. Po obrátce už to byl ve vedru jenom pouťák.