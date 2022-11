Foto: Proč je Milín až třetí? ptali se na Velké Dobré. Vůbec nestíhali

„Tady nejde o to jak, ale kolik,“ pravil bývalý předseda Čechie Velká Dobrá Vladimír Dufek starší poté, co jeho tým dostal v sobotním duelu I. A třídě od hostů z Milína druhou branku. Nakonec jich inkasoval sedm a to ještě spoustu šancí chytil skvěle chytající Jungr. Milínští byli fotbalově jinde a je spíše podezřelé, že jsou v tabulce až třetí.

Velká Dobrá (v bílém) doma padla s Milínem vysoko 0:7. Tomáš Andruchovič navíc odstoupil po krvavém zranění hlavy. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Doberští se sice snažili, ale v celém zápase na soupeře jednoduše nestačili. Milín má skvělé fotbalisty s ligovými kvalitami a udával tempo od první minuty. Čechii se navíc brzy zranil její nejlepší ofenzivní hráč Dejčmar a po půlhodině přišla o zkušeného dříče Andruchoviče. Ten se ve vzduchu srazil hlavou se spoluhráčem Bílkem a dopadl hůř – s otevřenou ránou hodně krvácel a musel z placu dolů. Možná byl trochu rád, protože jeho tým byl chvílemi jako na kolotoči. Co předváděl třeba Gabriel, bylo dechberoucí, kdyby tedy lépe zakončoval svoje šance. Přesto jeho tým povzbuzovaný sympatickým kotlem fanoušků vedl do pauzy 3:0 po trefách Kunce, Roma a Šilhavého. „Druhý poločas měl stejný scénář - domácí jsme do ničeho nepouštěli a postupně navyšovali skóre," komentoval předseda Milína Miroslav Obdržal dvě trefy Kunce (jedna z PK), jednu Gabriela a Zákouckého. Tým velezkušeného trenéra Baráta tak vyhrál 7:0. „Na Dobrou jsme jeli zakončit podzimní část sezóny vítězstvím a podle toho to vypadalo. Od první minuty jsme byli aktivní, hráli jsme kombinační fotbal, vytvářeli jsme šance a dávali góly," těšilo Obdržala. A přesto, že jeho tým je až třetí, ačkoliv má kvalitu jednoznačně na krajský přebor, bere třetí místo pokorně a s radostí. „Jsme rádi, že jsme po facce, kterou jsme dostali v Podlesí, zvládli zbývající čtyři kola a přezimujeme na třetím místě tabulky, což je pro nás jako nováčka soutěže úspěch. Chtěl bych touto cestou poděkovat celému týmu v čele s trenérem Barátem za odvedené výkony. Speciálně bych chtěl poděkovat Martinovi Malému za jeho působení v Milíně, který bohužel včera odehrál v milínském dresu svůj poslední zápas své kariéry," dodal Miroslav Obdržal. Velká Dobrá - Milín 0:7 (0:3). Branky: 16. a 69. a 75. z PK Kunc, 25. Rom, 42. Šilhavý, 71. Gabriel, 85. Zákoucký. Rozhodčí: Tichý. Diváků: 120.

