Hostouň už plánovala návrat na vlastní trávník, ten je po zásahu firmy, která se o něj měla postarat, v zoufalém stavu a tak se muselo hrát zase v Rynholci. Hosté to tedy neměli tak daleko, ale stejně jako by v úvodu byli duchem jinde. Zato Hostouň začala parádně a už po šesti minutách vedla o dvě branky! Ve 4. min. byl po centru Drula faulován ve vápně Matějíček (Vitnerem) a penaltu nekompromisně proměnil Filip Novák.

Za pár momentů pak proměnil šanci mladičký Šmerda. Kombinační hrou si domácí vypracovali i další šance, ve 28. minutě uklouzl Hornof a domácí Matějíček nabídl skórování do prázdné branky Šmerdovi, který se nemýlil. Vypadalo to, že o výsledku je rozhodnuto, ale Zavidov se zmátořil. Ještě před třetí brankou trojice Devera, Žďánský, Krupička vybagovala domácí, ale posledně jmenovaný šanci nevyužil. Pak neuspěl ani Korčák. Až těsně před odchodem do kabin proměnil Korčák penaltu za faul na Vitnera a hosté přece jen začali pomýšlet na obrat.

Po změně stran byl také Zavidov aktivnější. Žďánský málem načapal domácího brankáře Vitáska v nedbalkách střelou na přední tyč. Za svoji snahu byli hosté odměněni v 58. minutě, kdy Žďánského roh tečoval na přední tyči Kapoun a snížil na 3:2.

Jenže hned po pár okamžicích měla Hostouň dvougólový náskok zpátky! To Zika prodloužil míč Šmerdovi, který nekompromisně proměnil a uzavřel tak hattrick.

Zavidov ale zbraně nesložil ani teď. V 68. minu tě se mu povedl další rohový kop a Krupička po nedůrazném odkopu uklidil míč do branky 4:3.

Hosté se dále hnali za vyrovnávacím gólem, několikrát dobře zahráli standardku, ale vyrovnat se jim už nepodařilo.

Jejich trenér Daniel Devera mínil, že si zápas prohráli sami vlastními, až dětinskými chybami. "Klukům nelze upřít obrovskou snahu o nápravu vlastních chyb a dosažení alespoň remízy. To je pro nás největší pozitivum, od kterého se musíme odrazit!" doplnil Devera.

Domácí Petr Študent, jehož tým vyhrál na jaře poprvé, byl spokojený. "Všechny kluky bych chtěl pochválit za předvedený výkon a za bojovnost. Závěr utkání byl nervózní, ale výhru už jsme nepustili i díky dobrým zákrokům Vitáska," pochválil tým a speciálně gólmana, který měl skvělé už minulé kole ve Hředlích.

Hostouň B - Zavidov 4:3 (3:1). Branky: 4. F. Novák Filip (PK), 6., 28. a 60. Šmerda - 44. P. Vitner (PK), 58. Kapoun, 68. Krupička. Rozhodčí: Petýrek. Diváků: 50.