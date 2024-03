Mladík, který prošel Spartou, vůbec ukazoval, co na podzim málokdy a byl to jeho v B třídě zatím nejlepší zápas. Když totiž domácí trochu šťastnou hlavičkou Lva po dlouhém nákopu snížili (54.), za chvilku přispěchal Zábranský s parádní odpovědí. Po akci Krovozy vypálil levačkou přesně do šibenice a Braškov zase vedl o dvě branky.

Klid ještě neměl, protože se po druhé žluté kartě nechal vyloučit Šimáček, ale domácí šance nedali, postupně upadli do křeče a nepomohlo jim už ani nasazení ne zcela zdravého Trnky.

Posílené Tuchlovice zachránily zápas dvěma trefami Bureše v závěru

Naopak skóroval opět Zábranský a opět krásnou bombou do šibenice. Jenže rozhodčí vteřinu předtím pískl faul na Štoncnera a parádní trefu tak uznat nemohl.

„Musím říci, že mám z výsledku i výkonu hráčů obrovskou radost. Na domácí jsme se dobře připravili, na jejich nejlepší hráče i na velké hřiště. Na rovinu: kdyby to do půle bylo 4:0 pro nás, bylo by to klidně možné. Domácí jsme zaskočili a přežili i trochu krizové chvilky po jejich gólu na 1:2 a pak po vyloučení. Tam měli šanci i oni, dokonce dali tyčku, ale my už to nějak ubránili a co prošlo, to pochytal výborně Vošmík,“ chválil tým trenér Braškova Martin Šalamoun.

Dobrovízští mají i přes prohru také svoje dobré zprávy. Mají už hotovou projektovou dokumentaci na nové fotbalové zázemí a to je pro ně aktuálně důležitější než jedna, byť bolestná porážka.