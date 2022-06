Domácí áčkaři, zejména Zahranychnyy, pumpovali a Ukrajinec dal i nejhezčí branku utkání bombou do šibenice. Dvakrát se prosadil i tahoun béčka Bureš, také Kubáň a jednou Hlavsa.

„Hosté hodně bránili, ale měli jsme zápas v rukách. Sice jsme stejně jako v Lánech dělali z jejich brankáře hrdinu – a musím říci, že chytal fakt dobře – ale nakonec už jsme zápas ovládli,“ byl rád vedoucí týmu Hostouně Karel Kukelka.

FOTO: Sestupy se pořádně zašmodrchaly. Kdo nakonec okresní přebor udrží?

Hostouň zakončí sezonu už ve středu v Přítočně, které ještě živí naději na záchranu, pokud by získalo tři body.

Jeho šance je ovšem mizivá. V podstatě ho spasí jediná varianta: sestoupí jen tří týmy A skupiny B třídy. K tomu by Přítočenští potřebovali ještě zázračnou ztrátu Jedomělic v Rudné, která na jaře nemá ani bod.

Anebo výhru Jedomělic, (aspoň) remízu Švermova s Loděnicí, a porážku Lubné v Kladně.

Pak by se na 22 bodech srovnaly Lubná, Jedomělice a Velké Přítočno. To by byla ideální konstelace pro Lubnou. Měla by v minitabulce 9 bodů, Přítočno 6 a Jedomělice jen 4.

Doplňme, že Velké Přítočno má v sobotu velkou obecní slávu s kulturním programem (Noid Bárta, The Beatles Revival), ale i fotbalovým. Už proto by se tady rádi zachránili, je to však téměř mission impossible.