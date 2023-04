„Pět zápasů, jedenáct bodů, neporaženi na jaře,“ žasl brankář a kapitán Doks Jaroslav Tesař, ač sám tomu pomalu ani věřit. Poslední přidaly na půdě silných druhých Nespek za remízu 0:0. „Chtěli jsme udělat 7-9 bodů a v Nespekách jsme udělali už jedenáctý, což je neskutečně,“ dodal udiveně trenér Martin Škvára.

Doksy v zimním období radikálně změnily přístup. Vzhledem k postavení v tabulce začaly mnohem intenzivněji trénovat a ve větším počtu. Najaly kondičního trenéra Tomáše Procházku, kteří dal hráčům pořádně do těla a ti teď z toho náramně těží na hřišti. „S kluky jsme se dohodli, že budeme hodně trénovat. Teď je vidět, že je konec a hráči mají pořád sílu, což nám na podzim chybělo. Tam jsme zápasy prohrávali od 70. minuty dál. Teď silou dominujeme nad každým soupeřem,“ uvádí Škvára. V přestávce přišel pouze mladý 23letý Daniel Sekanina z Velké Dobré, kterého si v novém působišti hodně pochvalují.

Foto: Šachová partie Nespek a Doks skončila před očima legendy remízou

Co se týče změny Doks, tak se nejedná o nic závratného. V posledním týmu po podzimní části si akorát řekli, že do toho pořádně šlápnou. „Je to tréninky. Ničím jiným. Trénovali jsme 4-5krát v týdnu, někteří absolvoval za leden a únor 40 jednotek a to je zátěž jako blázen. V tom je ten zázrak,“ prozrazuje Škvára proměnu obrozených Doks. „Když jsme přišli z A třídy, tak na podzim nám sházela kondice, tudíž jsme pak ztráceli po fyzické stránce. Nebyla síla ani dopředu. V zimě se nám všechno tohle podařilo dohnat. Teď se nám vše vrací,“ pochvaluje si Tesař.

Výsledkem je, že Doksy mají z úvodních pěti jarních kol na kontě 11 bodů. „Ještě Mnichovo Hradiště s námi drží basu. Dělali jsme si ale z toho srandu, že kdyby byla tabulka jara, tak bychom po zápase s Nespeky asi vedli,“ usmívá se Škvára. Jeho svěřenci ale však od 16. do 20. kola nasbírali nejvíce bodů. Celek z Mladoboleslavska totiž naposledy padl s loňským vítězem krajského přeboru z Velimi 1:2.

Doksy nesrazily góly Dobříše ani zahozená penalta. Zase slaví!

Doksy tak nyní už mohou reálně pomýšlet, že se vyhnou sestupu zpět do A třídy. „Doufám, že sérii natáhneme co nejdál a zachráníme se co nejdřív,“ přeje si Tesař. „Rádi bychom byli černým koněm a možná se už o nás tak trošku ví, když vezeme body i z venku. Už si na nás týmy dávají pozor,“ navazuje na něj Škvára.