V Nelahozevsi se nehraje dobře, bojovný domácí tým tady body lacino nikomu nevydá. V dost divokém úvodu začali lépe Kladenští a Veiner svým prvním přesným centrem našel přesně hlavu Rottnera, který sevřel skóre. Po mladíčkovi však přišel čas mazáků – domácí Vymětalík bleskově vyrovnal a začalo se znovu. Opět lépe pro Kladeňáky, když další centr Veinera poslal do sítě Jančí. V minulém ročníku nejlepší kanonýr B třídy od začátku nové sezony střelecky téměř mlčel, ale v týdnu se chytil dvěma trefami do sítě Strašecí a evidentně se mu ulevilo.

Brzy po nástupu do druhého poločasu měl totiž lví podíl také na dalším gólu. Šel udatně do souboje s Emmerem, jehož nakonec rozhodčí označil jako autora vlastní branky. „Já bych jí napsal Filipovi už jen za tu odvahu, že do toho souboje šel,“ orodoval za kanonýra trenér Kladna Tomáš Abrham. A nezapomněl pochválit Matěje Veinera, rovněž na tenhle gól totiž odcentroval on a odpoledne nad řekou tak patřilo s třemi asistencemi hodně i jemu.

Foto: Velvary dál září, proti ex-ligovému Ústí si doma otevřely střelnici

Nelahozeves zápas nebalila. Vyrovnat mohla ještě v první části, kdy v závěru nastřelila břevno. Bojovala dál, ale hosté v čele s výborně hrající stoperskou dvojicí Noll – Abrham tlak ustáli a hodně jim pomohli i borci, kteří už dopoledne hráli za A tým v České Lípě.

Speciální pochvala míří za Janem Pechrem. V Lípě odmakal celou druhou půlku, pak celé utkání v Nelahozevsi a následoval rychlý skok do auta a maximální povolenou rychlostí do Kladna, kde Pechr dělá kondičního kouče florbalovým Kanonýrům, jimž začínal mistrák… „Navíc byl po nemoci, ale je to soubojový hráč a v tomhle složitém zápase s týmem, který body opravdu nenechává doma lacino, nám moc pomohl. Ale pochvalu zaslouží všichni kluci a jedeme dál,“ raduje se Tomáš Abrham.

Dynamo Nelahozeves – SK Kladno 1:3 (1:2). Branky: 11. Vymětalík - 7. Rottner, 36. Jančí, 52. vlastní Emmer. Rozhodčí: Brýl. Diváků: 100.