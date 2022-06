Ve vedru už ani jeden tým na žádné supervýkony nepomýšlel, a tak hra uvadla, góly však ještě padly. Domácí se zaslouženě dočkali branky po pěkné hlavičce Erby, ale v poslední minutě Šnobl přece jen jistil zaslouženou výhru Kladna.

„Byla to strašně těžká sezona, kdy musíme prakticky pořád jen vyhrávat. Takže jsme rádi, že to máme za sebou a že jsme ten krok udělali už teď a nenechali to na poslední chvíli,“ těšilo trenéra Kladna Tomáše Abrhama.

Toho v Jedomělicích „naštvala“ jediná věc, po zápase nebyly nápoje. „Fanoušci vypili všechno pivo i nealko, paní v kiosku nám nabídla jenom rum, což se nám v teple moc nechtělo riskovat,“ smál se Abrham s tím, že tím ho domácí neotrávili tak, aby se mstil on i jeho tým. „To vůbec, my si v posledním utkání sezony rozhodně kazit jméno nebudeme, s Lubnou to toho dáme všechno, co v nás ještě zůstalo,“ dodal s tím, že ani oslava s pivem nakonec nechyběla, ale až doma v Kladně, v Plzýýnce…