Od 26. září uhrál Baníček jediný bod ze sedmi duelů a rázem je kandidátem sestupu. Talentovaný tým s mnoha šikovnými borci si už přál zimní pauzu jako něco pěkného pod stromeček. Zatím se s ním rozloučil trenér Jiří Šimůnek. Měl úspěchy, ještě nedávno i velkou chuť. Ale série proher ho nalomila, před utkáním tak oznámil, že je chvíle na změnu.

To Hostouň začínala sezonu rozpačitě. Pár hráčů ji frnklo k sousedům do Dobrovíze a s osmi borci kádru Sokol hodlal mužstvo rozpustit. „Nakonec jsme druzí a to je trochu zázrak,“ řekl po posledním zápase Karel Kukelka, vedoucí týmu.

Jeho tým na umělce bleskově vedl díky trefám trenérova syna Študenta 2:0, navíc po střetu s Proškem musel odstoupit už zmíněný brankář Vošmik. Jenže v ostrém mači se Švermov nehodlal dát tak lehce a pomohla mu brankářské zaváhání na druhé straně. Vaněk si při rozehrání přímého kopu z dálky všiml, že Ondrejička sleduje co nemá a načapal ho dalekonosnou ranou.

Do poločasu však skóroval hlavou Tomáš Marek a Hostouň se zase víc uklidnila. A protože domácí šance nedávali, v závěru je Hostouň začala nemilosrdně ztrestat. Dala čtyři branky a byl z toho nakonec debakl 1:7. „Pro domácí dost kruté, protože na malém hřišti s námi hráli dobrý zápas, který byl dost vyhrocený. Dali jsme pěkné branky a povedla se nám střídání, když v závěru ze tří dorostenců dva (Hlavsa a Inneman) dali hned góly,“ usmíval se Karel Kukelka.

Také Pavel Růžička mínil, že výsledek je krutý, ale mladí kluci se prý musí naučit, že fotbal se hraje naplno i ve chvíli, kdy se zápas nevyvíjí dobře. Sám si vyčítal jen pátou branku od sedmnáctiletého Hlavsy, kde střelu málo nadzvedl. "Jinak to bylo bez šance, Hostouň prostě byla lepší. Také kvůli tomu jsme střídali Vošmajze. Byl nakřápnutý a ještě u do bolavých žeber dost nevybíravě zajel jeden z mladých hráčů, ani kartu nedostal. Vošmajz má dvě děti, práci, a my viděli, že asi stejně nevyhrajeme, tak jsem tam šel já," popisoval Růžička, který nechytal poprvé. "Kdysi jsem střídal v Družci Sašu Janjiče na posledních dvacet minut a my to otočili na 3:2. A v Libušíně - když postupoval do B třídy - jsme kdysi ukopali remízu 2:2 a potřebovali druhý bod z penalt. Po osmi sériích to bylo 8:8, a tak Černochovi (Pavlu Černému) povídám, že další půjdu chytit já a Portužákovi jsem jí fakt chytil," vzpomněl si Růžička, který tentokrát štěstí svému týmu nepřinesl.