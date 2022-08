Skončili oba bratři Hrubí, kteří k Čechii patřili skutečně dlouhé roky. Starší Jan uvažoval pragmaticky s pocitem, že ho mladší borci postupně budou vytlačovat ze základu, a tak zamířil právě do Libušína. Mladší David už v poslední době tolik nekopal, a teď chtěl za kamarády do Slavoje Kladno. Ze základní sestavy zmizel ještě rychlík Jakub Porazil. Ani on už nechtěl hrát tak vysoko, hlavně kvůli rodině, a tak ho vedení Dobré pustilo na Brandýsek. Posledním minusem je obránce Petr Matoušek. Ze základu v závěru sezony vypadl a nyní se vrací do Vinařic.

„Dva hráči už moc nehráli, ale další dva mohli být v základu. Honza (Hrubý) si bohužel myslel, že už v základu nebude, přestože mu je málo přes třicet, a tak s vybral klub, kde bude kopat pravidelně. Kuba Porazil už loni přemýšlel, že z většího fotbalu odejde do okresu, tak jsme mu to umožnili,“ popisuje předseda Čechie Vladimír Dufek mladší.

On a jeho spolupracovníci však zamakali také na příchodech. Z Aritmy získali někdejšího hráče Kladna Rostislava Stříšku a z Libušína nadějného Martina Kreisingera. „S posilami jsme spokojeni a máme ještě tři další hráče, ale ty spíš na pomezí s béčkem,“ uvedl Dufek.

Zůstal také Filip Dejčmar, jenž trénuje děti na SK Kladno a uvažovalo se, že by se právě tam vrátil. Ale zůstane. „Filipa jsme koupili už v zimě a kdyby měl šanci hrát vyšší soutěž, uvolnili bychom ho. Nicméně do přípravy s áčkem Kladna nešel, rozhodl se zůstat Doberákem,“ vysvětlil předseda.

Tým sehrál tři přípravné zápasy s pražskými celky. Slivenec se bohužel nesešel a výhru 7:0 Dufek nechce ani hodnotit. Lepší to bylo proti Zličínu. S posíleným áčkem vedeným strašeckým trenérem Zdeňkem Kudelou padla Čechie po boji 1:3, béčko porazila 6:0. „Nejlepší byl ten zápas s jejich áčkem. Bylo jich asi 26, takže hráli na dvě jedenáctky a v závěru díky domu dali dvě branky a vyhráli 3:1, ale byl to od nás slušný výkon,“ chválí Vladimír Dufek.

A s čím jde jeho tým do nové sezony? „Obavy nemám, nicméně soutěž bude podle mne ještě kvalitnější než byla loni. Přibyla spousta béček, která si mohou pomoci kluky z áčka, jsou tam i další kvalitní týmy. My hlavně nechceme mít starosti jako loni, aby to kluky bavilo a my se nemuseli nervovat,“ dodal Vladimír Dufek.

