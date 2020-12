Deník položil zástupcům klubů několik otázek, jako další odpověděl manažer SK Hřebeč Štěpán Sádecký.

Co říkáte na to, že krajské soutěže se mají znovu rozjet už o víkendu 27. a 28. února?

Myslím, že je to rozumné kvůli kapacitám hřišť s UMT, protože přírodní trávník nebude hratelný. Vítám letní termíny dohrávek, to už by mohl být vysoký stupeň proočkovanosti, takže by mohli chodit na fotbal diváci. Navíc i klimaticky to bude pro kluky příjemnější než v hrát v lednu, odpadnou i náklady s pronájmy a organizační věci.

Už máte nějaký plán přípravy?

Plán přípravy přibližně máme, nějaké soupeře máme domluvené z léta, nicméně jsme připraveni skoro jako vždy improvizovat.

Pracujete i na posilách, představíte nějaké?

Největší posilou na jaro by byl Tomáš Lukič, pokud se uzdraví. To je v podmínkách našich i krajského přeboru TOP hráč. Na podzim nám pro zranění nehrál ani Patrik Machač, na konci sezony již byl v tréninku. Je možné že posílíme kádr dalším mladým hráčem, to je naše koncepce, kterou jsme se rozhodli dlouhodobě držet.

Některé starší hráče by mohla už druhá dlouhá pauza nahlodat a budou uvažovat o konci kariéry. Nehlásil vám někdo něco takového?

Nejstarším hráčem kádru je Miroslav Novák, 33 let a ten podle mého nebude chtít skončit nikdy. To už spis skončí mladí hráči.

Těšíte se na restart fotbalových soutěží?

Vzhledem k tomu, že se těší kluci a jejich přístup k tréninkovým jednotkám byl výborný, tak se můžeme snad těšit i my ve vedení. Toho si ceníme nejvíc. Třeba nebudeme tolik vyhrávat nebo budeme i prohrávat, ale mužstvo je soudržné a má dobrou morálku.