Deník položil zástupcům klubů několik otázek, jako další odpověděl trenér SK Lhota Martin Šalamoun.

Co říkáte na to, že krajské soutěže se mají znovu rozjet už o víkendu 27. a 28. února?

Už mi v tom nepřijde takový rozdíl, jako by se začínalo normálně, tedy v půlce března.

Je lépe, že se začne o měsíc později než ČFL a divize a využijí se vložené středy v květnu a červnu?

Myslím si, že začátek mohl být společný stejně jako ho má divize. I když je pravda, že jsme z trénování vypadli na dlouhou dobu, ale to se dá brzy dohnat. Jedna vložená středa by se dala při pracovním vytížení kluků zvládnout, více si myslím, že to bude problém a nejen u nás.

Už máte nějaký plán přípravy?

Přípravu jsme měli naplánovanou už déle dopředu. Bohužel situace, jaká je, nám ji dost narušila, termíny jsme měli nachystané na klasický začátek soutěže (tj. půlka března). Jak v hale, tak velké umělé trávě ve Švermově. Ale s tím vším se popereme. Pokud kluci budou chtít, tak tréninkové jednotky budou pro ně nachystané a plnohodnotné. Ať už u nás nebo na jiných hřištích.

Pracujete i na posilách, přestavíte nějaké?

O posily se snažíme pořád, ale je to těžké. Věřím, že jedno, dvě jména přivedeme. Jména si zatím necháme pro sebe.

Některé starší hráče by mohla už druhá dlouhá pauza nahlodat a budou uvažovat o konci kariéry. Nehlásil vám někdo něco takového?

Je pravda, že okolo slýchám, jak starší hráči končí své kariéry, u nás ji nikdo zatím neukončil. Maximálně tak já (úsměv).

Těšíte se na restart fotbalových soutěží?

Na restart soutěže se těšíme, ale nejdříve ještě dobře potrénujeme.