Ale zpět k zápasu. V úvodu byla Hřebeč lepší. Hrálo se víceméně před brankářem Dřevojanem, ten však zasahovat nemusel. Vzápětí přišla rána pro domácí, protože Sedlčany z ojedinělé šance skórovaly. Rychlík Sochůrek dostal míč za obranu, udělal kličku Zajíčkovi a zakončoval do prázdné.

Sochůrek pláchl ještě jednou, ale už nedal a ke konci půle Hřebeč vyrovnala z penalty za ruku – nezaváhal Lukič.

Oba týmy prokázaly fair play. Nejprve Hřebeč odmítla roh a Sedlčany měly odkop od brány a hosté gesto za stavu 0:1 vrátili.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Druhá půle byla tragická pro hosty. Zahodili v ní totiž spoustu šancí a pak dostali ránu do vazu. Největší tutovku měl Sochůrek, který si posadil i gólmana Zajíčka, ale pak oblouček poslal mimo. Na druhé straně se Hřebeč herně trápila, hlavně Jablonský se nedostával do hry. Ale ze standardek je ohromně silná. Velkou šanci zahodil zblízka Lukič, ke konci byl zase blízko rozhodnutí nový borec z Motorletu Jan Dolejš. Z dvou metrů však mířil do břevna a chytil se za hlavu – to by byla premiéra!

Následně hostující Haas musel po druhé žluté do sprch, jenže větší šok přišel pro Sedlčany v poslední, čtvrté nastavené minutě. Rohový kop a po něm zkušený Podaný hlavičkou rozhodl.

„Byl to spíš remízový zápas, kde jsme byli v první půli lepší my a ve druhé měl víc šancí poctivý a snaživý soupeř. My hrozili vlastně jen ze standardek a expert (Jakub Podaný je expertem O2 TV³) dal v poslední minutě šťastný gól,“ usmíval se hrající trenér Hřebče Miroslav Novák a přiznal, že mužstvo trochu ztratilo herní pohodu ze začátku sezony, byť po vydřené výhře v Tuchlovicích uhrálo i teď tři body. „My pohodu máme, ale jen do začátku utkání. Od zápasu s Povltavskou se nějak bojíme a nehrajeme, co bychom měli, snad to přijde příště,“ doufá Miroslav Novák.

Prozradil s úsměvem i jak na to. „Uděláme tři změny v sestavě a dáme si klasický úterní trénink o párek a malinovku.“

To lodivod Sedlčan Vlastimil Zelenka byl pochopitelně hodně smutný, přesto zápas hodnotil s nadhledem. „První půli jsme hráli proti větru a do kopce, přesto jsme ji mohli vyhrát. Inkasovali jsme z penalty, ale dobrý, protože nám fungovala hra na Sochůrka. Bohužel opět nedal dvě stoprocentní šance a to je pak těžké. Kdyby to bylo 1:3 či 1:4, už s tím nikdo nic neudělá, takhle přišlo velké zklamání. Měli jsme uhrát tři body a nemáme ani remízu,“ řekl Zelenka, podle něhož se tým musí zlepšit v koncovce a také konečně uhrát zápas vzadu na nulu.

Nezvládnuté standardky však mužstvu tolik nevyčítal. „Věděli jsme to, ale Hřebeč má výškovou i váhovou převahu a pak se to brání složitě, navíc mají zkušené borce. Možná jsme jim tolik standardek neměli nabízet,“ dodal Vlastimil Zelenka.

Hřebeč – Sedlčany 2:1 (1:1). Branky: 43. Lukič (PK), 94. Podaný - 22. Sochůrek. Rozhodčí: Kovář. Diváků: 100.