V Tuchoměřicích mohli hosté vést už v první minutě, kdy Jandovu tečovanou střelu famózně vytáhl gólman Kučera. I tak oba týmy brzy skórovaly, do 6. minuty to bylo 1:1. Za Kladno se prosadil poprvé Truhlář, jenž utekl do sóla a udělal kličku Kučerovi.

Truhlář se pak prosadil ještě jednou, ale domácí bleskově vyrovnali, když Sulík předvedl úchvatné sólo a předložil hvězdnému Jeslínkovi.

Po pauze favorit přitlačil na pilu, přikoval Kladeňáky před jejich bránu a vynutil si spoustu rohových kopů. Po jednom z nich se prosadil Hochman a zdálo se, že Tuchoměřice přece jen vyhrají. Asi by se tak stalo, kdyby Cimrman neskutečně nevyrazil gólovou hlavičku domácích.

Místo toho uhodilo na druhé straně, když Kladno otevřelo hledí, posílilo útok, Truhlář tentokrát nahrával a stoper Janda se trefil na 3:3. Hosté pak ubránili dlouhatánské nastavení a radovali se k bodu.

„Byl to nadstandardní zápas. První půli jsme zahráli dobře, ale ve druhé nás domácí dostali pod velký tlak a zaslouženě šli do vedení. Ale naši kluci už nejsou jako na začátku ročníku, kdy by to za špatného stavu zabalili. Makali a šli za vyrovnáním, to se mi moc líbilo,“ chválil svoje svěřence trenér Radek Duda.

Tuchoměřice – SK Kladno B 3:3 (2:2). Branky: 4. Majer, 37. Jeslínek, 52. Hochman – 6. a 34. Truhlář, 89. Janda. Rozhodčí: Drábek. Diváků: 100.