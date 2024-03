Ten věděl, že áčko Povltavské má v ČFL volno, a tak si našel už předem soupisky. „A když mi dali zápis do rukou, našel jsem devět hráčů, kteří v A týmu hrají. Našim klukům jsem to ani raději neřekl, i když na hřišti se to pak od protihráčů a diváků dozvěděli také,“ vyprávěl Škvára.

Jeho tým hrál bez bázně, jenže dlouho ztroskotával na brankáři Grégrovi. Ten zazářil už v úvodu, kdy se do centru Sekaniny krásně položil Nesládek, ale gólman fantasticky zasáhl. Na druhé straně naopak strážce svatyně Kieryk musel kvůli zranění odstoupit, ale mladý Švarc má také kvalitu a nahradil ho perfektně.

Proti Nesládkovi se Grégrovi dařilo také v úvodu druhé části, tam ho vychytal dokonce ve dvou šancích. A když ho konečně mladý Matějka obešel a zasunul do kasy, pískal se ofsajd. Škoda, mladík, jenž hrál na podzim jen okresní přebor, byl blízko životní trefě, podle hostů totiž po prohlédnutí záznamu o ofsajd nešlo.

Rozhodl nakonec Aleš Nesládek v 76. minutě, paradoxně při ráně, která vlastně ani žádnou šancí nebyla. Jenže v síti skončila a značila nečekaný výsledek, protože domácí se za celé utkání nedostali k ničemu vážnému a mezi tyče se poprvé trefili až dvanáct minut před koncem.

„Povltavská je nějaká pátá v ČFL a naši kluci s nimi sehráli vyrovnané utkání, v němž měli prostě víc šancí. Nevím, jestli nás podcenili, je to možné, ale já věřím tomu, že i v nás byla velká kvalita,“ dodal spokojený Martin Škvára, jehož tým hraje další zápas už v pátek dopoledne doma proti Libiši.

Povltavská FA – SK Doksy 0:1 (0:0). Branka: 76. Nesládek. Rozhodčí: Brožek. Diváků: 70.

Doksy: Kieryk (20. Švarc) – Havelka, Zimerman, Černý, Pešička – Sekanina (90. Fišer), Steinbach, Chaloupka (46. Galbavý), Matějka – Mertlík, Nesládek (90. Doležal).