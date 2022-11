Karty zápasu, které byly rozdány tak, že Sokoleč bude dobývat, se úplně otočily. Teď to byla Hřebeč, která se snažila do obrany domácích dostat. Dlouho se to nevedlo, ale pak přišel další únik Hodosiho, faul, a penaltu s přehledem proměnil Jindřich Faktor.

Radost nevydržela Hřebči ani do poločasu. Po odraženém balónu fauloval brankář Zajíček domácího hráče a tentokrát se pískal pokutový kop na druhé straně. Snop vyrovnal a rozhodlo se tedy až po změně stran.

Rozhodující moment přišel až dvacet minut před koncem, kdy se do šance dostal Faktor a potvrdil formu, jakou ukázal sedmi góly před týdnem za béčko. Míč doslova donesl na prsou do brány a Hřebeč podruhé vedla.

Sokoleč pak předvedla, že nevede soutěž náhodou. I v oslabení našla sílu na útok a hosty několikrát hodně podržel skvělý Zajíček. Pak už Hřebeč náskok potvrdila. Nejprve sice trefila tyčku, jenže pak poprvé po trestu naskočil do hry Lukič a po jeho skvělé akci završil skóre Hodosi, který odehrál po příchodu z Povltavské určitě nejlepší zápas v dresu Hřebče. „To mohu potvrdit, ale skvěle hrál celý tým. Získali jsme 33 bodů, což je naše historické maximum a hodně si toho v letošní těžké sezóně vážíme,“ hodnotil manažer Hřebče Štěpán Sádecký.

„Děkuji všem svým hráčům za předvedený výkon a neskutečnou bojovnost. Dále děkuji sokolečským funkcionářům za jejich obětavost pro SK Sokoleč. A v neposlední řadě vynikajícím fanouškům za jejich neustálou podporu a fandění. Ať žije SK Sokoleč,“ řekl po posledním utkání podzimu krátce trenér Sokolče Jan Hlavatý, jenž byl za kritiku rozhodčího po udělení červené karty Finkovi také vyloučen.

A proč do Hřebče přicházejí elitní hráči s ligovou minulostí? Na videu vysvětluje hrající kouč Miroslav Novák, právě on za příchody Podaného, Jablonského a Proseka stojí.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Sokoleč – Hřebeč 1:3 (1:1). Branky: 43. Snop (PK) - 39. a 61. Faktor (první z PK), 87. Hodosi. Rozhodčí: Jarolímek. ČK: 7. Fink (S). Diváků: 180.