Cennou výhru 3:2 urvali fotbalisté Doks na půdě tonoucího Berouna a na rozdíl od domácího týmu má tým z Kladenska před posledním kole šanci na záchranu. A docela dobrou, nicméně domácí zápas s ještě víc ohroženými a přitom kvalitními Průhonicemi bude těžkou písemkou.

Krajský přebor: v zápase Doksy (ve žlutém) - Beroun šlo o dost, domácí ale byli lepší a vyhráli 1:0. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Ono ani v Berouně to nebylo tak snadné. Hosté po vlažnějším začátku, kdy je jednou musel podržet Kieryk v bráně, sice po půlhodině hry během devíti minut nastříleli tři góly, když se prosadil Neumann a pak dvakrát rychlík Sekanina, ale to ještě nebyl konec. Sekanina, který svýma nohama rozfoukával obranu domácích jak potřeboval, další tři šance nedal (jedna byla do prázdné) a hlavně o přestávce musela skončit „vinařická“ dvojka ve službách Doks – Čampulka – Dlouhý. „Tohle oslabení středu zálohy bylo příliš citelné,“ mínil trenér Martin Škvára.

Druhou půli opět začal ve velkém stylu Sekanina, dva nájezdy z úhlu však nedal a pak se domácí rázem dostali do hry, když si jejich centr srazil do vlastní brány Černý. Brzy nato přišel po Kierykově nešťastném zákroku další gól Vopěnky na 2:3 a Beroun tak do konce utkání sahal po remíze, která by Doksům hodně znepříjemnila situaci.

Ale Doksy už důležitou tříbodovou výhru udržely a jsou jedenácté, což by na záchranu stačit mělo. O dva body za nimi jsou ale Průhonice, s nimiž hrají v sobotu, a také Kutná Hora. Ta má lepší bilanci ze vzájemných zápasů.

„Může to dopadnout tak i tak, ale půjdeme do toho s čistou hlavou, vždyť kdo věřil, že uděláme 37 bodů, zvlášť po nepovedeném podzimu, kdy jsme tým nijak zvlášť neposilovali?“ řekl Martin Škvára, ale ví, že výkon z Berouna by s Průhonicemi nestačil. „Měli jsme vynikající pasáž, kdy jsme dali góly a měli další jasné šance. Ale po přestávce to už nebylo dobré a přiznám se, že jsem tlačil čas očima ke konci. A z výhry jsem tentokrát neměl tak dobrý pocit jako jindy,“ uznal kouč Doks.

Ten kritizuje český systém postupů a sestupů, kdy není do posledního kola nic jasné. Pokud totiž nebude mít nikdo zájem o postup do divize, o to víc sestoupí z přeboru mužstev. „Hrával jsem v Německu, ale v tomhle mají jasno. Když vítěz jakékoliv soutěže odmítne postup, jde dolů on. My to máme jinak, dolů jdou další týmy zespodu, v tomhle se však chováme pořád jako banánová republika,“ mračil se Martin Škvára.

Zápas Doks s Průhonicemi vša bude jedním z hlavních lákadel posledního fotbalového víkendu sezony.

ČL-U Beroun – Doksy 2:3 (0:3). Branky: 52. vlastní Černý, 59. Vopěnka - 27. Neumann, 34. a 36. Sekanina. Rozhodčí: Tvaroh. Diváků: 55.