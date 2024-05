Zápas byl v Dobříši byl hlavně v prvním poločase galapředstavením obou brankářů. Tuchlovice měly dobrý vstup do zápasu, ale do 6. min. jejich střelce domácí brankář Vašák třikrát vychytal. Pak přišli ke slovu domácí a Skalák měl dva TOP zákroky také.

Hrál se zápas nahoru dolů.

Ve druhém poločase hosté pokračovali v dobrém výkonu a v největší šanci se ocitl Baratynskyy, ovšem brankář domácích Vašák byl opět proti. "Až na koncovku musím hráče pochválit, nasazení bylo OK. A nula vzadu mě těší," bral bod trenér Tuchklovic Miroslav Supáček.

MFK Dobříš - AFK Tuchlovice 0:0. Rozhodčí: Stumpf. Diváků: 150.

Tuchlovice: Skalák - Brnovják, Pudil, Duchoň, Kárník - Růžička - Kraček (53. Cabejšek), Pihrt, Tóth - Baratynskyy (89. Pilař), Jaroš (68. Bureš).

Doksy naštvané na sebe i soupeře

Doksy sice začaly na trávníku Chlumce velmi dobře, držely míč, ale do šancí se dostávaly ztěžka, to jim v sobotu prostě nešlo. Naopak vzadu udělaly chyby, které domácí Chlumec potrestal. Po půlhodině hry to byl Bláha z penalty za ruku Havelky, těsně před koncem poločasu měl zase peška dříč Doležal. Jeho rozehrávku domácí vyčápli a kanonýr Sirotek nezaváhal.

Ve druhém poločase se navíc prosadil ještě Dobiáš a oslabené Doksy bez Sekaniny, Černého a Galbavého odjely domů bez bodu.

Trenéra Martina Škváru štvaly i jiné věci než prohra: "Škoda úvodu, kdy kluci nastoupili ve velkém stylu a soupeře dlouho nepustili na naši půlku. Bohužel šance si nedovedli vytvořit a z prvního centru dáme ruku a prohráváme. Navíc těsně před půlí uděláme ještě větší chybu a je to 2:0. Druhý poločas se mi už herně tolik nelíbil, bylo to takové nijaké. Nelíbilo se mi vyloženě nepřátelské a nenávistné prostředí, jaké v Chlumci panuje. Taky nejsem beránek, ale něco je prostě za hranou. Vrcholem bylo, že o přestávce nakropili domácí jen tu polovinu hřiště, kde jsme se měli bránit, to jsem fakt ještě nikdy nezažil. Naopak třeba rozhodčí musím pochválit, pískali skvěle," řekl Martin Škvára.

Chlumec - Doksy 3:0 (2:0). Branky: 31. Bláha (PK), 44. Sirotek, 65. Dobiáš. Rozhodčí: Benák. Diváků: 100.

Doksy: Kieryk - Samek, Zimerman, Steckovič, Havelka (67. Škvára) - Doležal (46. Čampulka), Steinbach, Nesládek, Pešička - Mertlík (79. Kostka), Matějka (87. Fišer).