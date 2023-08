Nicméně Podlesí po šokující prohře s Rakovníkem šlo do zápasu s jasným cílem vyhrát a vypadalo to, že roli favorita zvládne. Letní posila z Hořovic Polák hrála skvěle a poslala hosty do vedení. Když po obrátce stejný hráč zvýšil na 0:2, vypadalo to v Unhošti na triumf celku z Příbramska.

Ale konec ještě nebyl. Kluci z SK naplňovali zdejší proslulou hlášku fanoušků, že Kladno se nevzdává, bojuje a válčí dál.

Obrat nastartoval šikovný Blažek pěknou střelou levačkou zpoza vápna, pak se ve skrumáži prosadila stálice béčka Abrham.

Zdroj: Bohumil Kučera

Rozhodující akce se pak povedla střídajícímu Janu Dudovi, jenž dostal míč na levačku a nádherně obstřelil gólmana hostů.

Svého jmenovce, trenéra Radka Dudu, tak dokonale potěšil. "To ale všichni hráči. Tentokrát do hry dali náboj a chuť. S nasazením jsem tedy spokojen, jen bychom měli dotáhnout do lepšího finále některé akce. Každopádně hrálo jiné mužstvo než v Jinočanech," byl rád Radek Duda.

SK Kladno B - Podlesí 3:2 (0:1). Branky: 68. Blažek, 73. Abrham, 82. Duda - 20. a 56. Polák. Rozhodčí: Holakovská. Diváků: 70.