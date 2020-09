„Teď jsou pocity pěkné, ale v poločase to tak nebylo. Dostali jsme dva góly ze situací, na které jsme se připravili. U obou byl Lukáš Třešňák, to ale alfa a omega hry soupeře,“ přiznal Lukáš Hajník.

V 60. minutě ale snížil Brnovják a pak se povedl Hajníkovi tah s nasazením Michala Cabejška. Ten nejprve stál na začátku akce, z níž Kraus vyrovnal a vše vyvrcholilo v 90. minutě. To byl Cabejšek faulován na vápně a nařízený trestný kop poslal Šimon Procházka grandiózně do čeřenu. „S nasazením Cabejška jsme hráli výš a fungovalo to. Každopádně jsem se snažil klukům po blamáži v Klíčanech vyčistit hlavy, udělali jsme dva pěkné tréninky, kde bylo i hodně hráčů. A šli jsme na to, bojovali a makali. To bylo třeba, protože fotbal kluci umí,“ dodal spokojený Lukáš Hajník.

Stranou by neměl zůstat ani výsledek dalšího týmu z Kladenska Hřebče. Ta vyhrála na půdě jednoho z největších favoritů na postu Dobrovice 1:0. Jediný gól dal po pěkné akci už v první půli Jindřich Faktor, jenž rozhodl už druhý zápas po sobě. Ještě větším hrdinou byl ale brankář Jiří Zajíček. „Chytil minimálně dva jisté góly a haldu dalších šancí. Pro náš klub je to obrovský úspěch, vždyť Dobrovice hrála léta ČFL a pořád má skvělý tým,“ byl spokojený manažer Hřebče Štěpán Sádecký.

Uznal, že po přestávce zápas domácí ovládali, měli opravdu hodně šancí. "Ale od sedmdesáté minuty jsem byl klidný, protože jsem viděl, že Dobrovice hraje zápas, jaký dobře známe i my: gól byste nedali do půlnoci. Na druhou stranu pan magistr Zajíček chytal neuvěřitelně a hráči domácích za ním po zápase chodili, ať už toho nechá," usmál se Sádecký.

Poslal i pozdrav útočníku Tomičovi, který už po operaci kolena (vazy i meniskus). Bohužel, do konce sezony bude skvělý kanonýr mimo.