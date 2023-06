Hráči áčka nakonec byli rozhodujícím jazýčkem na vahách slánského úspěchu, protože obstarali čtyři branky.

V úvodu ještě brankář Dynama Zavadil lapil pokus L. Dandy a Nádeníček mířil nad, ale po čtvrthodině zahrál jeden z hostů rukou a Nádeníček z penalty nařízené rozhodčím Jarolímkem nezaváhal – 1:0.

Následně přišly momenty hostů. Trestňák po špatné malé domů ještě gólman Junek lapil, ale ve 26. minutě mu zkušený Buldra nedal z trestného kopu naději a krásně srovnal.

Remízu však Nelahozeves do poločasu neudržela. To vybojoval mladý Marek merunu, dal Bíbovi a ten z hranice vápna vypálil přesně – 2:1.

Slánští poté sahali také po třetím gólu, ale v obrovském závaru Nádeníčka vychytal Zavadil a dorážku poslal střelec do spojnice.

Druhé dějství bylo nudnější, nepřineslo tolik zajímavých akcí. Všechno rozsekla 63. minuta a nenápadná rána L. Dandy, která chytila na mokrém trávníku skluz a Zavadil na ni nedosáhl. Když následně hostům jejich největší možnost kryl Junek, rychle vyhodil míč a naděje slánského áčka Kostka udeřil počtvrté. Následně ještě ten samý borec doklepl bombu Bíby do spojnice a bylo vymalováno.

„Rozhodla asi naše kvalita. Byli jsme pohyblivější a zápas jsme si hlídali. Hosté do poločasu kousali, měli nepříjemné hlavně standardky, ale po přestávce jsme přitlačili na pilu a dobře vystřídali. A šli za výhrou,“ byl rád zastupující trenér Václav Laušman, který by podle informací Deníku mohl zamířit do Slavie. Podle spekulací by ho mohl nahradit jeden z bývalých hráčů Kladna.

SK Slaný B – Dynamo Nelahozeves 5:2 (2:1). Branky: 14. Nádeníček (PK), 32. Bíba, 63. L. Danda, 75. a 77. Kostka - 26. Buldra, 82. Holý. Rozhodčí: Jarolímek. Diváků: 130.