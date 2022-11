Jeho rezerva se dočkala posil, které hodně pomohly. Marek Vašák hrál po dvou měsících zranění a odmakal parádně šedesát minut. Ještě znatelnější pomocí byl stoper M. Mareš, jeho zkušenosti z ČFL se tentokrát hodily. Vždyť jeho tým vedl už 3:0 a obě branky inkasoval až v úplném závěru, kdy už domácí na zvrat pomýšlet nemohli.

Na těžkém terénu v Unhošti, kde Slánští před čtyřmi měsíci se stejným sokem ztratili šanci na triumf v I. B třídě, tentokrát slavili. Vsadili na obranu a brejky a jeden se jim povedl docela brzy – Volgner zakončil tak přesně, že brankář Vokoun sice zasáhl, ale stihl vyrazil mičudu jenom k tyči. Pak si navíc vybral slabší chvilku při standardce, když dlouhý nákop z půlky trefil L. Danda hlavou na hranici vápna a jeho oblouček dopadl za Vokouna, který se mezitím vydal dopředu.

Brankář Junek přestál nápor Kladna i atak diváka. Slaný bere z derby bod

Asistent kouče Kladna Jan Švambera poté naložil domácím slušný kartáč, jenže ten vždycky nezabere, spíš naopak. Slaný hned v úvodu poločasu zvýšilo Herčíkem na 0:3 po pěkném ťukesu, kdy asistoval opět výborný L. Danda.

Pak už se domácí snažili marně a teprve v závěru z velkého tlaku doslova dotlačilo dva góly za brankáře R. Mareše, když se prosadil stoper Noll a pak si dal M. Mareš vlastence. „To už nás vůbec nemrzelo. Kluci si hrábli na dno, odjezdili to po zadcích, za to jsme si body zasloužili,“ chválil svůj tým Radim Vavroch.

Domácí Tomáš Abrham, jehož tým hraje na podzim skvěle a teď si vybral jednu z mála slabých chvil, byl smutný. „Byl to nepovedený den SK Kladno a my to završili. Nedali jsme do zápasu, co jsme do něj dát měli, potřebovali jsme na takovém terénu víc srdcařů. Snad to kluci pochopí, každopádně musím poblahopřát Slanému k vítězství,“ sportovně popřál sokovi.

SK Kladno B – SK Slaný B 2:3 (0:2). Branky: 89. Noll, 93. M. Mareš (vl.) - 31. Volgner, 42. L. Danda, 47. Herčík. Rozhodčí: Pejša. Diváků: 80.