Slánský trenér Radim Vavroch si také vypomohl borci z prvního mužstva, odkud si pozval mladého Panochu, rychlého Marouška a do útoku Furmánka. Hostující kouč Petr Študent byl rád, že se po zranění poprvé zapojil guru mužstva Tomáš Marek a z A týmu brankář Pančev, Chilan Contreras, Charvát a Vlasák, jenž má ambice na druhou ligu. K tomu připočtěte výborného veterána Motlíka, který jako zásadní postava vytáhl Hostouň z okresu až do divize, a vychází vám, že hosté byli přece jen v pozici favorita. „Jenže jsme hráli ostrý zápas po třech týdnech a to podle mne rozhodlo,“ namítl vedoucí mužstva Hostouně Karel Kukelka, jehož tým měl jednou volný los a podruhé musel kvůli utopenému hřišti odložit duel s Braškovem.

Vítr z plachet hostům vzali Slaňáci už ve 4. minutě. Zkušený Volek vytáhl merunu přes celé hřiště, narazil si s L. Dandou a ten mu nahrál tak dokonale, že Volek mířil už do prázdné… „Na jaře máme skvělé začátky a zafungovalo to i teď,“ mnul si ruce Radim Vavroch, zatímco Karel Kukelka bědoval, že právě na Volka, který v mládí postavou i hrou připomínal Rosického, speciálně upozorňoval.

Domácí tým soupeře k ničemu nebezpečnému nepouštěl a po přestávce muž zápasu Lukáš Danda přidal pojistku. Zpracoval si míč a pleskl s ním parádně o síť.

Hostouňští po sobě koukali a dlouho nedokázali zareagovat. Až v poslední čtvrthodině dostali domácí pod tlak, sázeli před brankáře Mareše nebezpečné míče, jenže ten nakonec nemusel krýt ani jednu nebezpečnou ránu za celé utkání. V největší šanci minul Tytarenko a zákrok na Motlíka se zdál penaltový Hostouňákům, nikoliv rozhodčímu Gerhardtovi. „Zápas zvládal výborně úplně suverénně. Příjemně mě překvapil,“ chválil sudího Radim Vavroch, ale Karel Kukelka jeho nadšení nesdílel. „Zápas jsme si prohráli sami svým výkonem a o penaltě nemá cenu vést nějaké dlouhé řeči. Nicméně byla i podle domácích,“ opáčil.

Z druhé strany bylo cítit nadšení nejen z rozhodčího, ale hlavně ze hry mužstva. „Odehráli jsme to opravdu hodně dobře, byl to nejlepší zápas nejen na jaře, ale za celou sezonu. Kdy se vám povede porazit takhle silný tým v soutěži, je to radost, kluky musím fakt hodně pochválit,“ radoval se Radim Vavroch, jehož tým navíc udržel vedení o dva góly, což může být důležité. „Na podzim jsme prohráli s Hostouní 1:2, takže teď máme lepší bilanci ve vzájemných zápasech. To jsme chtěli,“ dodal Vavroch, který poprvé v sezoně dovedl Slaný k výhře nad týmem silné trojky.

To Hostouň naopak poprvé takový duel prohrála a nyní ji čeká doma béčko Kladna. Už bude chtít hrát lépe. „Tady byla vidět nesehranost hráčů a u jiných nerozehranost. Slaný působilo kompaktněji a vyhrálo zaslouženě,“ dodal Karel Kukelka.

Slaný B – Hostouň B 2:0 (1:0). Branky: 4. Volek, 53. L. Danda. Rozhodčí: Gerhardt. Diváků: 120.