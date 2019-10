TN RAKOVNÍK B – SLANÝ B 3:1

Ani proti druhému lídrovi tabulky se Slánští neprosadili, po Hostouni padli v Rakovníku. A opět jim nešlo pod nos rozhodování sudích. Penaltu po zákroku L. Dandy v první půli ještě překousli, hůř polykali druhou branku z 51. minuty, kdy uniknuvší Ben Hadj byl podle lavičky ve velkém ofsajdu. Ještě víc naštvaní byli poté, co Žahourovi gólovou dorážku rozhodčí neuznali. Přesto nakonec ve druhé půli lepší Slaný snížilo Novotným, jenž přeskočil brankáře (81.).



V závěru však chyboval hostující ochránce svatyně Sábl a Tauš jistil rakovnické vítězství. „Ve druhé půli jsme domácí převálcovali, ale co naděláte. Na rozhodčí jsme si nikdy nestěžovali, ale poslední dvě kola to dělat musíme. Nevím, co jim klub provedl, jestli jde jen o nějaké video, tak hráči za to přece nemohou,“ naznačil kouč Slaného Radim Vavroch, že věc může mít odvetnou spojitost s videem opilého rozhodčího Šefary, které údajně natočil kdosi ze Slaného.

VELKÉ PŘÍTOČNO – RUDNÁ 2:0

Pokud chce Přítočno soutěž zachránit, tak soupeře, jakým byla v sobotu Rudná, porážet musí. Hosté přijeli oslabení a za celé utkání se na nic nezmohli. Domácí během půlhodiny trefili do černého dvakrát, nejprve Šiler a pak bodýlkem Holeček. Pak už šance zahazovali. „Nakonec to nevadilo, ale byl to nejslabší soupeř, na kterého jsme narazili a jen naše tradiční bolest – koncovka, nás brzdila,“ hodnotil zápas kouč Přítočna Petr Fíman, který kdysi kopával v Rudné tři roky divizi. „Ale je to třicet let,“ usmál se.

JEDOMĚLICE – LUBNÁ 6:1

Jasná výhra a hattrick šikovného Martina Drboty, to byly hlavní události nedělního odpoledne v Jedomělicích. Zápas ale nebyl jasný hned a rozhodl se až na přelomu obou poločasů. Na bleskový zásah domácího Bakose hlavou (měl ještě další tři stejné možnosti) totiž hosté poměrně brzy našli odpověď a po brejku vyrovnali. Až ve 37. a 43. minutě právě zmíněný Drbota dvěma trefami nechal Lubenské zapomenout, že by si odvezli body.



Mezitím chytil výborný Herink Nedvědovi penaltu, která se hostům nezdála a náhradník Černý z lavičky tak hartusil, že mu sudí Pagáč dal červenou.



Jedo se povedla i druhá půlka: Nedvěd už druhou pětku dal (uff), Drbota dorazil hattrick a nakonec, světe div si, skóroval i tentokrát náhradní brankář Jakub Rouček vyslaný na závěr do pole. „A to ještě mohl přidat jednoho,“ smál se kouč Jedo Jan Charvát, podle něhož byl zápas jednoznačný a nad pomluvami o pomoci sudích se jen usmál. „Byl tam jasný rozdíl ve výkonnosti. Náš tým je fotbalovější, vyspělejší, více natrénovaný. I v oslabeném složení jsme se prosadili, hráli po stranách, jak jsme chtěli. Soupeř bojoval a měl výborného brankáře,“ shrnul Charvát.

ZAVIDOV – DRUŽEC 4:0

Přestože dlouhodobě nejlepší střelec Korčák Zavidovu chyběl, nedal jeho tým outsiderovi šanci. Korčáka zastoupil dokonale hattrickem Jiří Hanych. První dva góly ale vstřelil až před přestávkou, do té doby se hosté sympaticky snažili. V příštím kole hostí nováčka z Velkého Přítočna, na kterého umí a má naději získat první body.