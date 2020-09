KLOBUKY - SLANÝ B 1:5

Překvapivě jednoznačné, i když dosud bezchybná rezerva Slaného měla přímý souběh a prohrávala po jedné ze dvou domácích šancí. Po standardce přeloboval Douša hlavou brankáře (26.). Vyrovnal P. Danda (34.) trestňákem propáleným skrz zeď, poté neproměnil Volgner pětku, špatně umístěnou střelu brankář vyrazil. O pauze domácí vyměnili několik ne zcela zdravých hráčů a hosté získali trvalou převahu. V druhé možnosti Klobuk, ještě za stavu 1:1, vypálil J. Vébr do břevna, od brankáře se odrazil míč ven a z protiútoku Slaný otočilo průběh Hrůnkem (52.).



„Výborně zahrála celá záloha s Lukášem Dandou uprostřed. Ten byl skoro u všech branek. První část byla vyrovnanější, poté už jsme dominovali,“ sdělil trenér hostů Radim Vavroch. Během 20 minut se trefili hosté čtyřikrát, poslední gól obstaral trestňákem do šibenice Hron. „Katastrofa, mrzí mě výše porážky. Hecovali jsme se na derby, ale zápas se nám nepovedl, Slaný bylo ve všech směrech lepší.,“ uznal trenér Klobuk Miroslav Sojka.

VELKÉ PŘÍTOČNO - JEDOMĚLICE 1:3

Přítočno stále čeká na první body. Vedení hostům zařídil Mrština (25.), proměněnou dorážkou po střele Kubenky a zákroku brankáře Svobody, druhou branku Jedo brzy přidal navrátilec do sestavy Vyšata (29.), po TK rozehraném Mrštinou. Za sedm minut snížil po průniku středem domácí útočník Popelka.



„Vyrovnaný zápas s množstvím šancí, klidně to mohlo skončit 5:5, za výhru jsme rádi. Soupeř byl rovnocenný, myslím, že pravděpodobně rozhodla zkušenost našich hráčů. A podržel nás gólman Pospíšil, zejména ve velké šanci domácích těsně před půlí, kdoví, jak by se zápas vyvíjel.“ zhodnotil děj trenér hostů Jan Charvát. Po přestávce nastřelily oba týmy tyčku, v samém závěru udělal tečku za utkáním po úniku Erby a přihrávce pod sebe klidným zakončením opět Mrština.

Aleš MORAVEC