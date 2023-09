Tři góly prý nedal Jan Blanda v chlapech nikdy, přitom je mu je už třiatřicet let. Ale…

Slavoj prožil docela turbulentní týden, když v úterý odvolal - po dvou kolech jednoho z trenérů Romana Pavelce. Tréninky dál vedl Tomáš Abrham, sestavu určuje předseda klubu Petr Kovář. Už do ní mohl zařadit nového gólmana, ze Švermova získal rok odpočívajícího obra Maria Kolumbiče. Tenhle silák s visáží Sandokana okamžitě nabídl respekt a jistý výkon. „Mám z toho radost, bylo to i fotbalové. Mělo to hlavu a patu, kluci se hlavně potřebovali chytit,“ říkal po utkání chlapík, který se na výsledku hodně podílel.