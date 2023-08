Slavoj přitom začal doslova snově: po pár vteřinách jeho letní posila ze Slovanu Matouš Hrubý ukázal, že góly bude střílet i o dvě soutěže výš a parádně zavěsil. Když po chvíli centr Houhy k překvapení všech zahučel za záda Klímy podruhé, byli Kladeňáci v euforii. „Chystal jsem kluky, že nesmíme dostat hned gól, takže jsme ho ve 13. sekundě dostali… Ale frajer to prostě trefil nádherně, těžko obraně něco vyčítat. A za chvíli smolný gól z centru, ale po dobré přípravě jsme v obrat dál věřil,“ říkal kouč Mšece/Strašecí Jan Mrázek dovětkem že lepší prohrávat 0:2 v deváté minutě než v pět minut před koncem…

Slavoj za stavu 2:0 zahodil další šanci a stáhl se, čehož hosté využili. Nejdřív navrátilec Ducár z penalty o břevno snížil a pak Kučera vyrovnal. Domácí pak zase přidali, ale vůbec nezvládli nástup do druhého poločasu. Nejdřív Kapek pěkně přistrčil ve vápně Krupičkovi a ten trefil vingl. Vzápětí dobře přetáhl centr Skoupý, Ducár vrátil na Kučeru a spolupráce zkušených plejerů skončila čtvrtým gólem.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

„Po přestávce jsme si chtěli dát pozor na rychlé protiútoky, ale z prvního jsme inkasovali. To s týmem trochu psychicky zacvičilo, dostali jsme další gól, ale zvedli jsme se a kluci bojovali až do konce,“ chválil svůj tým debutující kouč Slavoje Roman Pavelec.

Jeho tým skutečně odhodil zábrany, mákl a mohl vyrovnat. Jenže špatně zakončoval. Třeba Hrubý poté, co přechytračil ofsajdovou past a šel sám. Domácí uspěli až z penalty za jasné seknutí Hudouska – trefil se Zieber.

Vyrovnat mohl několikrát Kaválek, ale jeho obávané trestňáky mu proti mateřskému celku nešly, však také fanoušci pořvávali, aby se choval slušně…

V dlouhém nastavení byl nakonec nejblíž hráč zápasu Marek Hudousek. Rychlík frnkl po straně, přehodil v jasné šanci Klímu, jenže těsně minul a bolestně padl na kolena…

„Je to škoda, protože šance tam byly a já musím klukům poděkovat, protože i přes porážku makali a a nechali tam všechno. Chybělo nám trochu víc štěstí,“ litoval Roman Pavelec a mrzelo ho, že už v první půli tým změnil nepochopitelně rozestavení a doplatil na to ztrátou vedení.

To Jan Mrázek, jenž musel nakonec jít hrát (hostům scházelo deset hráčů!) byl spokojenější, i když výtky k týmu měl. „Rychlé góly Slavoji spíš uškodily, zatáhli se a nestíhali nám. Proto jsem věřil, že po přestávce výhru uhrajeme, i když to nebylo jednoduché,“ uznal a našel i důvod komplikací.

„Za stavu 2:4 jsme ztratili pokoru. Tenhle tým se tvoří, není to jednoduché, někteří kluci se ani neznali a parta teprve vzniká. Na tréninku se snažíme odstraňovat chyby jako je dlouhé držení míče a nesmyslné kličky. Přesto jsme je začali dělat, dvakrát jsme to přestáli, ale po dalším nesmyslu jsme inkasovali z penalty a byli v nervech. Slavoj nakopával, my se bránili a trochu při nás stálo i štěstí,“ dodal Jan Mrázek.

My doplňme, že výborně v jeho týmu zachytal gólman Martin Klíma, hvězdou pak byl Ján Ducár. Po roce bez fotbalu prohrál minimum soubojů, a když už, okamžitě zapnul a meruna byla zase jeho. Fyzicky je skvělý a umí hru uklidnit i přihrát do šance.

To domácí hvězda Marek Hudousek, který přišel z Vinařic, spíš překvapil. Byl rychlý s míčem i bez něj, zakončoval, ale také přihrával. Jen gól nedal, šance v nastavení ho asi bude trochu hlodat.

Slavoj Kladno – Mšec/Nové Strašecí 3:4 (2:2). Branky: 1. M. Hrubý, 7. Houha, 60. Zieber (PK) – 24. Ducár (PK), 29. a 54. Kučera, 51. Krupička. Rozhodčí: Špaček. Diváků: 150.