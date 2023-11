Jeho tým poslal do vedení pro průniku středem zkušený Štoncner, jenž zakončil podél vybíhajícího Kolumbiče. Zásadní byla druhý gólový moment těsně před poločasem. Velká opora Braškova Šebesta si i díky svojí běžecké aktivitě vytvořil další šanci, naznačil střelu, ale udělal kličku a zamířil do šibenice. „Když jsem přišel na Braškov, pomalu ani nezpracoval míč. Udělal ale obrovský progres a dnes patří mezi základní stavební kameny mužstva,“ chválil Šalamoun Šebestu a přidal palec nahoru také středové dvojici Brodský, Přichystal, kteří Šebestu ve středu hřiště parádně doplnili.

Posílené béčko Boleslavi ukončilo na umělé trávě vítěznou sérii Velvar

To druhá strana se mračila. V poločase dokonce Slavoj stáhl trojici Zieber, Kaválek, Senko a poslal na plac Caizla, Richtera a také Marka Hudouska, jenž si tak kopl proti bráchovi Matějovi, jednomu z nejlepších hráčů na place.

Jeho Braškov přidal gól jistoty v 55. minutě po standardce zakončené přesnou hlavou Urbana. V závěru pak jistil nečekaně hladkou výhru hostů mladík Bach po zpětné přihrávce Zábranského, jíž hezky pustil Přichystal.

„Byl to klasický zápas, kde bychom nedali gól ani do půlnoci. Vyloženě se nám to nepovedlo, na podzim jsme nehráli ani jednou hůř. Ale čím to je, to netuším, možná už toho někteří mají dost,“ líčil Tomáš Abrham, jehož Slavoj čeká ještě duel v Libušíně a ten je vzhledem k minulosti jeho i dalších hráčů Kladna speciální. „Působili jsme tam, takže se moc těšíme,“ dodal s úsměvem Abrham.

Martin Šalamoun byl rád, že se Braškov odpoutal z nepříjemných pozic v tabulce. „Mohli jsme vyhrát možná i víc, šance na to byly, ale musíme být pokorní a skvělý výsledek 4:0 bereme všemi deseti,“ dodal.