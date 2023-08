Kladenská rezerva padla v Klecanech 0:3, ale ještě v 70. minutě to bylo bez branek. Pak ale přišla penalta a během šesti minut další dvě branky. „Kluci bojovali, ale je nás málo, v takovém zápase je třeba pomoci si střídáním,“ byl smutný jeden z koučů Tomáš Abrham.

Kouč Pavelec: "Věřím a vím!"

Nováčka Slavoj Kladno jednoznačně trápí defenziva, tentokrát dostal dokonce šest branek na půdě Libčic (6:1). Na první branku domácích sice odpověděl rychle střelec Kaválek, ale situace u druhého inkasovaného gólu a po třetím byla už pro hosty složitá a nerozdýchali ji.

„Začali jsme aktivně a nerozhodil nás ani první gól, brzy jsme dokázali odpovědět. Zlom nastal po neodpískané penaltě pro nás, když jsme z následného rychlého protiútoku inkasovali podruhé,“ zlobil se trenér Roman Pavelec.

Tým v té chvíli podle něj ještě udržel hlavy nahoře a snažil se hrát fotbal. „Bohužel třetí inkasovaný gól po chybné rozehrávce gólmana nás trochu usadil k zemi. A bohužel těsně před koncem poločasu jsme po rohu neuhlídali soupeře v malém vápně a inkasovali počtvrté,“ popisoval.

Generálská bitva es minulosti Veselý - Marek skončila smírem

Do druhé půle hosté změnili rozestavení. Vytvořili si dvě tutovky, ale nedali je. „A to byl ten hlavní rozdíl, pak už jsme odešli hlavně psychicky. Ztratili jsme chuť do hry a to mělo za následek další inkasované branky. Věřím a vím, že tahle facka kluky zvedne a budeme lepší a lepší!“ dodal bojovně trenér Slavoje.

Dobrovízské šiky vydrancovaly Braškov

Braškov v neděli dopadl ještě hůř, prohra 2:6 totiž přišla na domácím hřišti, kde bývá hodně silný. Jenže Dobrovíz tady zářila prakticky od začátku, kdy se trefil z penalty Bouška. Hrající kouč Braškova Martin Šalamoun byl z verdiktu rozladěn, souboj Urban – Faigl na rozdíl od sudího Procházky neviděl. „Ta situace se podepsala na celém zápase. Hosté byli v pohodě, přidali navíc další góly, my naopak v nepohodě. Ta pramenila v další chyby, k tomu připočítejte kvalitu soupeře, protože má skutečně na některých postech nadstandardní hráče,“ komentoval Martin Šalamoun drsnou prohru.

Ke konci jeho tým díky Štoncnerovi a penaltě proměněné Brodským trochu zkorigoval, ale Racocha jistil svým druhým zásahem na 2:6.

Zdroj: Bohumil Kučera

Dobrovíz nastřílela za dvě kola jedenáct branek, to je válec! Tentokrát byl hlavní hvězdou ex-hostouňský David Fábry, ten trefil hattrick.

„Nám to snad trochu otevře oči a někteří hráči možná uvidí, že B třída je jejich strop,“ dodal zklamaný trenér Braškova.