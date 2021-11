Hrdinou zápasu byl nestárnoucí kanonýr Miroslav Slepička. Dával v kariéře góly i za Spartu, navíc si drží perfektní fyzičku a tři dny po oslavě svých čtyřicetin si dal dárek v podobě hattricku. Za celý podzim nastřílel rekordních 21 branek, přitom pět kol chyběl! „Do Libušína jsem jel s tím, že to dotáhnu na dvacítku, jeden gól byl navíc,“ usmál se nejlepší hráč soutěže.

To úvodní pohled na libušínské šiky nevěstil pro domácí nic dobrého. Pořád ještě hlavní stavební kámen týmu Jiří Veselý zůstal na lavičce. Poslední zápasy odehrál prý pod prášky, ale teď už prý ani růžová pilulka nepomohla. Na stopera tak musel Tomáš Abrham, jenž se celý život stará hlavně o to, jak nastřílet soupeři co nejvíc branek. A z béčka pak přišli pomoci Volf se Špalkem, jehož táta asi nevěřil svým očím, protože ještě kousek před stadionem tvrdil, že kluk bude maximálně na lavičce…

Libušín sice začal poměrně slušně, ale po čtvrthodině velmi lacino pustil Spartak do vedení 0:2. Nejdřív nechal po rohu lehce hlavičkovat Matějku a pak pustil do sóla Slepičku, který levačkou uklidil míč do brány s až mrazivou lehkostí. A to ještě sudí Zuska odpustil Libušínu penaltu.

Na druhou stranu však domácí byť byli pod permanentním tlakem párkrát také zahrozili, hlavně Obradovič, ale byl vepředu moc sám. Spartaku dobývání zahuštěné obrany také nešlo, třeba Češka před půlí neskóroval neuvěřitelně ani z metru (!), ale ve druhé části dovršil skóre z pokutových kopů. O oba se postaral Slepička, který se nenechal rozhodit ani povídačkami brankáře Poráčanina. Bylo vidět, že prostě ligu hrál a dvakrát to kopl po zemi na stejné místo, aniž hnul brvou.

Domácí trochu naštvala druhá penalta za ruku, ale jejich střídačka vyjela na rozhodčího Zusku až v závěru, kdy Abrham ve snaze dát aspoň čestný gól zaútočil, ale na půlce se střetl s obráncem, šlápl mu na nohu a rozhodčí mu dal druhou žlutou. To domácí trenéři Marek Abrham s Jiřím Veselým ostře kritizovali, jenže rozhodčí je zpacifikoval s tím, že červenou měl možná dát rovnou, zranění totiž vypadalo dost vážně.

Odchod do kabin byl nakonec v klidu, domácí se budou muset na jaro v A třídě připravit lépe a hlavně by měli získat nějaké hráče na posílení kádru, protože pád do B třídy jim pořád hrozí. Hosty čeká boj o postup. Miroslav Slepička sice získal místo asistenta i druholigového 1.FK Příbram, ale ve Spartaku by rozdělanou práci rád dokončil. „Bude to těžké, ale budu se snažit to skloubit. Snad to nějak půjde,“ usmál se skvělý kanonýr.