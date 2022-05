To byl jeden z malérů Libušína, přijel s jediným hráčem na střídání. A ten musel místo opory obrany na plac už ve 20. minutě, Veselého totiž zradil sval.

Hlavně však zdice bušily od začátku do hostů, doslova je válcovaly a daly i gól. Další šance však zmařil úchvatně chytající Poráčanin a naopak na druhé straně udeřil Kaválek přesnou ranou zdálky – 1:1. Stále lepší Zdice si vedení vzaly zpátky, a po pauze ze standardky zvýšily na 3:1. Vypadalo to, že je hotovo, jenže nebylo. Hudousek po pěkné akci utekl do sóla a snížil a pak Libušín vytáhl dopředu stopera Portužáka. Ten se v 83. minutě uvolnil, šel sám na brankáře Falce a ten ho fauloval – penalta! Chopil se jí Kaválek a nezaváhal. „Zápas jsme začali špatně a byli pod drtivým tlakem. Hlavně díky Farisovi jsme se udrželi na dostřel a bojovali. Vyplatilo se, jsme na kluky pyšný,“ chválil tým po utkání Jiří Veselý, který tentokrát nahradil omluveného kouče Marka Abrhama.

Zdice – Libušín 3:3 (2:1). Branky: 6. Krůta, 27. Byba, 51. Koželuh - 15. a 84. Kaválek (druhá z PK), 58. Hudousek. Rozhodčí: Brožek. Diváků: 60.